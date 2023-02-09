路跑／新科技加持新鞋款 全運會金牌形容「跑在雲朵上」

運動品牌ASICS亞瑟士正式發布全新GEL-NIMBUS 25跑鞋，今天品牌大使林敬倫和旗下長跑選手曾廷瑋、跑步教練梁哲睿一同出席發表會，10月將挑戰全運會男子障礙3000公尺3連霸的曾廷瑋形容，新鞋的腳感就像其中一款藍白配色，宛如踩在藍天中的白雲般舒適。

全新鞋款搭載創新的內置式PureGEL亞瑟膠，比過去亞瑟膠科技材料重量減輕，且柔軟度大幅增加6成5，中底搭載單層加厚FF BLAST+ ECO環保中底材質，讓足底發泡增加近2成，更輕盈且回彈性更佳，同時後跟的延伸設計、強化穩定性。

跑步教練梁哲睿認為這款鞋的特性十分適合大眾跑者，尤其具備極佳穩定性，可以作為很好的路跑比賽鞋款。