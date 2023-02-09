路跑／新科技加持新鞋款 全運會金牌形容「跑在雲朵上」

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聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
長跑好手曾廷瑋（左）、ASICS形象大使林敬倫（中）和跑步教練梁哲睿一同展示最新跑鞋。記者曾思儒／攝影
長跑好手曾廷瑋（左）、ASICS形象大使林敬倫（中）和跑步教練梁哲睿一同展示最新跑鞋。記者曾思儒／攝影

運動品牌ASICS亞瑟士正式發布全新GEL-NIMBUS 25跑鞋，今天品牌大使林敬倫和旗下長跑選手曾廷瑋、跑步教練梁哲睿一同出席發表會，10月將挑戰全運會男子障礙3000公尺3連霸的曾廷瑋形容，新鞋的腳感就像其中一款藍白配色，宛如踩在藍天中的白雲般舒適。

全新鞋款搭載創新的內置式PureGEL亞瑟膠，比過去亞瑟膠科技材料重量減輕，且柔軟度大幅增加6成5，中底搭載單層加厚FF BLAST+ ECO環保中底材質，讓足底發泡增加近2成，更輕盈且回彈性更佳，同時後跟的延伸設計、強化穩定性。

跑步教練梁哲睿認為這款鞋的特性十分適合大眾跑者，尤其具備極佳穩定性，可以作為很好的路跑比賽鞋款。

今天林敬倫、曾廷瑋、梁哲睿和主播田鴻魁都一起跑到戶外，在台北市街頭親自體驗新鞋腳感，剛在香川丸龜半程馬拉松突破個人最佳成績並達標成都世大運資格的曾廷瑋分享說，新鞋款輕盈且柔軟，不只平常訓練，日常走路也適合。

ASICS品牌大使林敬倫號召加入運動行列，分享柔軟腳感跑出日常運動樂趣。圖／ASICS提供
ASICS品牌大使林敬倫號召加入運動行列，分享柔軟腳感跑出日常運動樂趣。圖／ASICS提供
ASICS品牌大使林敬倫、ASICS長跑選手曾廷瑋、跑步教練梁哲睿、體育主播田鴻魁與愛跑步那個薇安齊聚一堂，以城市路跑探索的方式體驗踩在雲端上的舒適腳感。圖／ASICS提供
ASICS品牌大使林敬倫、ASICS長跑選手曾廷瑋、跑步教練梁哲睿、體育主播田鴻魁與愛跑步那個薇安齊聚一堂，以城市路跑探索的方式體驗踩在雲端上的舒適腳感。圖／ASICS提供
曾廷瑋今年目標全運會3連霸。記者曾思儒／攝影
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