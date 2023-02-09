田徑／帛琉田協拜會 中華田協祕書長王景成接待交流

帛琉觀光局局長魯魯庫德（Kadoi Ruluked）、帛琉人力資源文化、觀光與經濟發展部部長N．提莫特柯爾（Ngiraibelas Tmetuchl）以及帛琉田徑協會主席U．提莫特柯爾（Uchel Tmetuchl）、祕書長柯許巴（Peoria Koshiba）今天下午拜會中華民國田徑協會，雙方也針對田徑運動發展願景進行交流。

去年曾率團訪台與我國進行觀光交流的帛琉觀光局局長魯魯庫德，近日再度訪台，今天他也率領包括帛琉田徑協會主席U．提莫特柯爾、祕書長柯許巴在內的人員前來中華田徑協會拜會，並由中華田協祕書長王景成、副祕書長洪碧端代表理事長葉政彥接待，雙方也針對田徑運動發展願景進行交流，期盼未來能透過兩國間的交流提升選手實力。 帛琉官員與田協成員今天前往中華田協拜會，並由祕書長王景成（左）代表理事長葉政彥接待貴賓。圖／中華田徑協會提供