快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

中原大學男排與馬尼拉大學打交流賽 排球外交明還有1場

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
馬尼拉大學訪台交流賽於中原舉辦，中原大學董事長張光正到場為選手加油打氣。圖／中原大學提供
馬尼拉大學訪台交流賽於中原舉辦，中原大學董事長張光正到場為選手加油打氣。圖／中原大學提供

在菲律賓排名第一的馬尼拉大學男子排球隊今明2日與UVL大專排球聯賽冠軍中原大學男子排球隊友誼賽，中原學生透過排球運動體育外交，第二場賽事將於明日下午1點半開打，歡迎有興趣的民眾至中原大學體育館免費入場觀賽。

「中原大學男子排球隊VS馬尼拉大學男子排球隊」馬尼拉大學訪台交流賽今下午3時開賽，中原大學董事長張光正親自到場觀賽並為選手加油打氣並表示，中原大學雖然沒有體育相關科系，但是男子排球隊已經締造許多不可思議的好成績，中原學生既會讀書又會打球，蔚為佳話。

中原大學體育室主任兼男排教練陳克舟指出，中原大學男排隊已連續13年打進UVL大專排球聯賽甲組公開一級前四強，去年4月更勇奪110學年度冠軍，今年朝二連霸目標努力。陳克舟說，這屆中原男排的特色是體質及身材條件好，在球場防守與進攻具有絕佳優勢，相信今年在大專排球聯賽也能締造佳績。

馬尼拉大學男子排球隊是菲律賓大學體育協會的成員，也是菲律賓2022大專盃的衛冕冠軍，被評鑑為入選最多國家隊球員的隊伍，今年力拼繼續衛冕，並選在台灣展開訓練營。馬尼拉大學男子排球隊教練Bani說，該隊球員以積極認真的態度面對每一埸比賽，就如同比特犬一樣，爆發力強，對於攻擊對手十分的執著，不到最後關頭絕不放棄。

中原大學表示，相當歡迎馬尼拉大學男子排球隊來訪，相信雙方競賽能激盪出更多火花，增進彼此球技。此外，中原也遴選為「112年全國大專校院運動會」承辦學校，精彩賽事即將於4月28日起展開，大會吉祥物「樂學猿」也出現在此次排球賽會場，引發話題。「全大運」屆時將有上萬名選手共襄盛舉，也歡迎各界一起為選手加油。

馬尼拉大學男子排球隊經理Dennis（左）致贈菲律賓特色紀念品予中原大學董事長張光正（右）。圖／中原大學提供
馬尼拉大學男子排球隊經理Dennis（左）致贈菲律賓特色紀念品予中原大學董事長張光正（右）。圖／中原大學提供
112年全國大專校院運動會吉祥物「樂學猿」亮相，吸引學生拍照合影。圖／中原大學提供
112年全國大專校院運動會吉祥物「樂學猿」亮相，吸引學生拍照合影。圖／中原大學提供
中原大學男排隊是110學年度UVL大專排球聯賽甲組公開一級冠軍，積極爭取二連霸。圖／中原大學提供
中原大學男排隊是110學年度UVL大專排球聯賽甲組公開一級冠軍，積極爭取二連霸。圖／中原大學提供
中原大學男排與馬尼拉大學男排交流賽於中原大學體育館熱鬧展開。圖／中原大學提供
中原大學男排與馬尼拉大學男排交流賽於中原大學體育館熱鬧展開。圖／中原大學提供

排球 全大運

延伸閱讀

口罩解禁「百人通識課」是重點　大學通盤擬防疫規定

崑大首次承辦社區大學開百餘門課程 15日前報名優惠

大學雙主修夯！清大首創衝堂選課　師大科系先協調時段

南華大學赴越南交流 提倡生命與環保教育

相關新聞

田徑／7年國手夢達標 曾廷瑋再拚全運會3連霸

2016年就設定參加世大運的目標，26歲的曾廷瑋在最後的機會完成夢想，他月初的2023香川丸龜國際半程馬拉松跑出個人最佳...

杭州亞運／培訓最終階段開啟 完整名單7月出爐

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運將於今年9月23日到10月8日登場，中華亞運培訓從2月1日已進入最後備戰階段，各代表隊選...

田徑／帛琉田協拜會 中華田協祕書長王景成接待交流

帛琉觀光局局長魯魯庫德（Kadoi Ruluked）、帛琉人力資源文化、觀光與經濟發展部部長N．提莫特柯爾（Ngirai...

中原大學男排與馬尼拉大學打交流賽 排球外交明還有1場

在菲律賓排名第一的馬尼拉大學男子排球隊今明2日與UVL大專排球聯賽冠軍中原大學男子排球隊友誼賽，中原學生透過排球運動體育...

NFL／攜手饒舌教父史努比狗狗 SKECHERS在超級盃推出年度廣告

美國運動愛好者的年度盛事，超級盃即將在美國時間2/12登場。除了賽事本身，超級盃的廣告時段更是各品牌祭出年度大絕，爭相競逐的戰場。2022年30秒廣告價碼，大約是1.9億新台幣。 日前，SKECHE

運動／瞄準亞健康人口 崇越打造六星級運動場館

崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」近年進軍各大運動中心，瞄準「亞健康」人口，崇越集團董事長郭智輝希望一兼二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦