中原大學男排與馬尼拉大學打交流賽 排球外交明還有1場

在菲律賓排名第一的馬尼拉大學男子排球隊今明2日與UVL大專排球聯賽冠軍中原大學男子排球隊友誼賽，中原學生透過排球運動體育外交，第二場賽事將於明日下午1點半開打，歡迎有興趣的民眾至中原大學體育館免費入場觀賽。

「中原大學男子排球隊VS馬尼拉大學男子排球隊」馬尼拉大學訪台交流賽今下午3時開賽，中原大學董事長張光正親自到場觀賽並為選手加油打氣並表示，中原大學雖然沒有體育相關科系，但是男子排球隊已經締造許多不可思議的好成績，中原學生既會讀書又會打球，蔚為佳話。

中原大學體育室主任兼男排教練陳克舟指出，中原大學男排隊已連續13年打進UVL大專排球聯賽甲組公開一級前四強，去年4月更勇奪110學年度冠軍，今年朝二連霸目標努力。陳克舟說，這屆中原男排的特色是體質及身材條件好，在球場防守與進攻具有絕佳優勢，相信今年在大專排球聯賽也能締造佳績。

馬尼拉大學男子排球隊是菲律賓大學體育協會的成員，也是菲律賓2022大專盃的衛冕冠軍，被評鑑為入選最多國家隊球員的隊伍，今年力拼繼續衛冕，並選在台灣展開訓練營。馬尼拉大學男子排球隊教練Bani說，該隊球員以積極認真的態度面對每一埸比賽，就如同比特犬一樣，爆發力強，對於攻擊對手十分的執著，不到最後關頭絕不放棄。