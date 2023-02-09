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運動／瞄準亞健康人口 崇越打造六星級運動場館

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」邀請「初動負荷理論」創辦人小山裕史博士參訪運動中心。圖／崇越科技集團提供
崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」邀請「初動負荷理論」創辦人小山裕史博士參訪運動中心。圖／崇越科技集團提供

崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」近年進軍各大運動中心，瞄準「亞健康」人口，崇越集團董事長郭智輝希望一兼二顧，讓一般民眾變得更健康，運動選手則可以延續生涯。

「XPORTS」目前受託營運場館計有：國立台北大學運動中心-三峽校區、桃園八德3號社會住宅微型運動中心、台北市榮星花園游泳池、台北市信義運動中心及永春活力館，致力推展運動進入社區、全民健康樂活的目標。

郭智輝表示：「希望XPORTS成為民眾就近運動的鄰里好厝邊，未來還計畫舉辦體育、講座、競賽等活動，推廣民眾運動風氣。」

透過經營運動場館，郭智輝希望幫助處在「亞健康」的人變得更健康。亞健康是指人處於健康和疾病之間的一種臨界狀態，雖然未患病，但已具備不同程度的患病危險因素。

另一方面，崇越集團旗下擁有全越運動棒球隊（原名安永鮮物），培育不少運動選手，郭智輝也考量到球員退休後，可透過運動管理、運動科技等技能培訓、強化專業職能，轉進全越運動，成為指導民眾運動的重要人才。

XPORTS近期進駐台北市信義運動中心後，經全面翻新，於去年12月正式開幕營運，結合智慧健身房，進行運動數據蒐集與分析，提供民眾六星級設備與服務。

除翻新舊有游泳池、球場、多功能運動場域，信義運動中心亦引進Nice Shot室內高爾夫球模擬器，可準確判讀擊球後的飛行距離、方向、轉速等，可即時呈現擊球數據，適時調整姿勢，不用擔心天氣，隨時都可揮桿維持手感。

館內整合集團健康餐飲「安永鮮物超市」，引進健康飲食以及Betery運動補給品，讓日常運動與營養補充雙管齊下，打造健康體魄。

全越運動自日本引進的初動負荷訓練，亦從台北大學運動中心延伸服務到信義運動中心，去年派任專業教練遠赴日本鳥取進行研修並取得認證，未來將進駐兩館提供民眾服務及體驗，該訓練以增加關節活動度為主，從專業運動員到一般民眾、樂齡族都適用，鈴木一朗、達比修有、內川聖一等知名的日本球星，都是初動負荷訓練的愛好者。

崇越集團持續擴大XPORTS運動場館營運規模，並針對職業運動選手，結合個別化訓練、運動監測監控、賽前賽後體能檢測等，依據選手比賽及訓練的適應程度，由運動科學團隊、肌力體能教練及技術教練規畫客製化的周期性訓練，讓運動科學融入訓練環節，提供中職球員季後休息期間的訓練，以及專業運動團體、網球新秀等職業選手運動科學檢測及訓練，協助運動員有更好表現。

崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」引進初動負荷訓練。圖／崇越科技集團提供
崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」引進初動負荷訓練。圖／崇越科技集團提供
崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」進駐信義運動中心，推出高爾夫模擬器。圖／崇越科技集團提供
崇越科技集團旗下全越運動訓練品牌「XPORTS」進駐信義運動中心，推出高爾夫模擬器。圖／崇越科技集團提供

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