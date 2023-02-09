NFL／攜手饒舌教父史努比狗狗 SKECHERS在超級盃推出年度廣告

美國運動愛好者的年度盛事，超級盃即將在美國時間2/12登場。除了賽事本身，超級盃的廣告時段更是各品牌祭出年度大絕，爭相競逐的戰場。2022年30秒廣告價碼，大約是1.9億新台幣。

日前，SKECHERS曝光了一支預告影片，將攜手美國嘻哈音樂教父Snoop Dogg 在超級盃的第四節廣告時段，上映以”Slip-Ins”科技產品貫穿，主題為”All Walks of Life”的廣告影片。正式三十秒廣告將於美國時間2月12日星期日，在超級杯第四節期間，於美國和加拿大播出。

”All Walks of Life”的概念來自Snoop Dogg 本人的想法，「非常高興能與SKECHERS 合作，SKECHERS 總是為每個人帶來靈感與啟發，就像我一直以來努力想做到的。」廣告以 Snoop 的超級熱門歌曲“我是誰？”，跟隨 Snoop 度過旋風般的一天，展示 Skechers 如何融入他與好友們多采多姿生活的不同場景，滿足他們對於時尚和舒適的需求。已知出鏡客串的將有 SKECHERS品牌大使 Howie Long、Tony Romo 和 Snoop 的密友 Martha Stewart。

事實上，SKECHERS跟超級盃的淵源由來已久，去年和鄉村音樂ICON- Willie Nelson 那支Legalize的廣告仍引起許多討論。

最為人津津樂道的，是2012年小牛隊老闆Mark Cuban讓他的鬥牛犬Mr. Quiggly穿GORUN 的30秒廣告，

這支廣告雖也是SKECHERS總裁Michael Greenberg的最愛之一，不過Michael Greenberg更推薦即將於美國時間2/12登場的Snoop Dogg廣告。

請大家拭目以待。