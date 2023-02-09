杭州亞運／培訓最終階段開啟 完整名單7月出爐

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運將於今年9月23日到10月8日登場，中華亞運培訓從2月1日已進入最後備戰階段，各代表隊選手名單預計7月15日全部出爐，體育署初估組團規模與上屆相當，約500位選手參賽。

體育署副署長洪志昌提到，為延續上屆亞運佳績，109年9月就啟動亞運培訓作業，分3階段實施培訓工作；因應賽會延期，將原第3階段延長再畫分3期，第3期2月1日開始，將持續到亞運結束。

競技運動組組長藍坤田表示，亞運舉辦40種運動，換算到國內共有48個運動協會，延期後包括射箭、桌球、軟網、運動攀登、橋藝、象棋、武術和男足遴選辦法都沒有改變，目前共有30種運動進駐國訓中心。

洪志昌補充說，各代表隊將陸續進行選拔，最慢6月底名單都會產生，7月15日是最後報名日期；體育署也安排賽前考察，預計3月底或4月初將安排教練和相關人員前往杭州，考察包括選手村較遠的中繼站、後勤中繼站和運輸計畫等部分。

東京奧運奪銅的空手道「小清新」文姿云第3階段培訓開始前退出，震撼體育圈，洪志昌表示文姿云原本就有生涯規劃，「目前沒有其他選手有類似情形。」

跆拳道「國民女友」羅嘉翎赴土耳其參賽卻遇強震，比賽臨時取消，洪志昌表示教練劉聰達之前告知的消息是一行人必須分兩班飛機前往泰國，最新情況是所有教練和選手都已安排好機位，一行共6人可搭乘同班機，明天凌晨將一起飛往泰國移地訓練。