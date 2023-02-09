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田徑／7年國手夢達標 曾廷瑋再拚全運會3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾廷瑋剛在日本破個人半馬最佳成績，精神奕奕現身品牌新跑鞋發表會。記者曾思儒／攝影
曾廷瑋剛在日本破個人半馬最佳成績，精神奕奕現身品牌新跑鞋發表會。記者曾思儒／攝影

2016年就設定參加世大運的目標，26歲的曾廷瑋在最後的機會完成夢想，他月初的2023香川丸龜國際半程馬拉松跑出個人最佳成績，達到今年成都世大運男子半程馬拉松標準1小時07分56秒，跑者生涯再寫里程碑。

「2016年，我能參加世大運時，我就設定這目標，中間一直嘗試，最後一年終於達標，有很大感觸。」就讀台灣師大的曾廷瑋，去年底台北馬拉松就跑出1小時08分33秒，香川丸龜國際半程馬拉松跑再推進到1小時07分52秒，他笑說：「這次（世大運）達標人數多，能參賽機會少，但達到了7年前設定的目標，還是算實現了夢想。」

世大運有年紀限制，原本2021年要舉行的成都世大運又延期到今年，讓曾廷瑋努力7年的目標「壓線」達成，他透露當下心求其實很平靜，「我最大目標是往更高舞台挑戰，我主項是3000公尺障礙，希望能達標亞運、亞錦賽。」

曾廷瑋主項是3000公尺障礙和5000公尺，成都世大運達標後，他主戰場將回到田徑場，目標今年10月的112年全運會完成男子3000公尺障礙3連霸。

「3000公尺障礙是很特別的項目，要速度、耐力，又有跨欄，各方面能力都要增強，半馬破個人最佳，更有信心去突破。」曾廷瑋今天還分享個人特表，他一周會進行3到4次高強度訓練，中間搭配輕鬆訓練平衡，今天贊助品牌發表的全新跑鞋就是輕鬆訓練時十分適合的足下夥伴。

田徑 全運會 台北馬拉松

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