跆拳道／苦練兩年從霸凌翻身 重慶國中兄弟檔找到自信

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽首日進行品勢對決，楠梓高中和地主台中市西苑高中都有搶眼的表現，楠梓高中在高中5項中包3金並且在高男個人和混合各囊括前4和前3名，最終包辦了高男、高女團體雙料冠軍，4月新竹縣全中運甚至還有意劍指空前的5金。

全中錦包含色帶組和黑帶組兩大類，讓更多剛接觸跆拳道的幼苗有機會在全國大賽中參與比賽的機會，其中來自台北市重慶國中的郭家兄弟郭軒瑜、郭振威各自參加色帶高級組賽事，分別奪下1銀1金。

郭家兄弟都接觸跆拳道才2年，其中首度奪下全國賽金牌身材瘦弱的弟弟郭振威更是國小時期被霸凌的對象，如今卻化身成全國賽金牌，問他現在還有人會欺負你嗎？郭振威自信的說：「沒有。」

重慶國中教練羅祥綺透露，郭振威是透過學校主任趙克昌的引薦才進入跆拳道隊，看到弟弟練跆拳道後，哥哥郭軒瑜才跟著過來訓練，他說：「可能因為身體瘦小，加上功課也不突出，很容易成為霸凌的對象，但兄弟來到隊上後訓練的非常認真，進度幅度很大，也可以看出兄弟倆現在很有自信。」

在等級最高的黑帶組中，專門訓練品勢已有長達10年以上的楠梓高中大獲全勝，即便去年高陽跆拳道品勢世錦賽奪銅的謝宝嫻在高女個人屈居銀牌，但還是沒影響到楠梓的霸業，不僅摘下高男個人、高男團體三人和混合雙人3金，高男個人林子宸、楊亮軒、許宇翔和陳宇聖包辦前四，許宇翔／謝宝嫻、林子宸／柯品廷、張珈綺／陳宇聖又包辦混合前三。

楠梓高中過去就已經培養過2022年高陽世界跆拳道品勢錦標賽男女雙人金牌國手黃品潔等國手，而教練鄭紹宏過去竟然是對打的國手，但在10年前招生遇到瓶頸，毅然決然包括自己都從品勢最基本學起。

鄭紹宏甚至至今都還參加品勢大師級的賽事，回憶過去10年前，鄭紹宏很有感說：「當時頂著對打國手去加參品勢比賽，我是從一路輸到最後慢慢才練起來。」鄭紹宏透露，楠梓高中品勢除了以專業化訓練見長之外，他的啟蒙教練何仁騰擔任會長的南部龍騰跆拳品勢會，每隔一個多月就會集合台灣所有學習品勢的教練一同鑽研技術，讓楠梓的訓練可以一直保持在品勢訓練的最先端。