跆拳道土耳其公開賽取消 羅嘉翎將赴泰國移訓

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎原訂10日在土耳其公開賽登場，但因當地發生強震，比賽臨時取消，教練劉聰達說，目前還在等待旅行社消息，將更改班機提前前往泰國移地訓練。

羅嘉翎與教練劉聰達飛往土耳其參賽，準備參加新賽季首站，6日剛下機就收到當地發生強震的消息，而兩人除了在臉書報平安外，羅嘉翎也號召民眾捐款，陪伴土耳其一起渡過難關。

劉聰達接受中央社訪問時表示，這次比賽和訓練場地都在飯店進行，今天訓練到一半才突然接到比賽取消的通知，他坦言：「帶隊20多年以來第一次碰到，但畢竟是天災，大家都不希望這種事情發生。」

劉聰達指出，原訂10日比賽、13日離開土耳其，前往泰國移地訓練，在比賽喊卡後，規劃更改班機提前赴泰國。

劉聰達表示，目前他和羅嘉翎商務艙有空位，但團隊其他人還在等待經濟艙候補中，他希望團隊能夠同進同出，因此還在請中華民國跆拳道協會以及體育署協助，並等候旅行社通知。

劉聰達表示，原本這次參加土耳其公開賽是要爭取更多奧運積分，提升世界排名，有利5月世錦賽取得較佳的種子序，在比賽確定取消後，接下來只能冀望3月美國、比利時公開賽。