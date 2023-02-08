拳擊／金腰帶摩洛哥站 林郁婷晉4強、陳念琴爭金

由國際拳擊總會主辦的金腰帶系列摩洛哥站，「台灣女拳王」林郁婷，預計9日凌晨2時在4強出賽，對手是哈薩克的伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），等於是去年世錦賽的翻版。

林郁婷在摩洛哥站的女子57公斤級首輪輪空，8強首戰羅馬尼亞的奈琪塔（Claudia Nechita），輕鬆的以5比0過關；進入4強後，要面對哈薩克的伊布拉吉穆瓦，去年世錦賽雙方同樣在4強交手，林郁婷就以5比0獲勝。

這場金腰帶系列的摩洛哥站，除了林郁婷以外，「抗癌女拳王」陳念琴在今天的4戰賽，面對哈薩克對手瑞雅貝茲（Nadezhda Ryabets）強力挑戰，雖然對手全場積極搶攻，但陳念琴穩紮穩打，最終以5比0過關，順利闖進決賽，預計12日凌晨1時，將和巴西的蘇雅瑞絲（Beatriz Soares）爭奪金牌。

台灣女拳四金釵林郁婷、陳念琴、黃筱雯、吳詩儀，除了拿下東京奧運銅牌的黃筱雯另有賽事行程規劃外，其餘3人都到了摩洛哥參賽。

林郁婷的教練曾自強在接受中央社記者電訪時說：「第一場表現的還算不錯，我們提前來調整狀態有收到效果，但對手都是世錦賽等級的，相信去年交手過後都有進行檢討和修正，因此還有2場比賽我們都不能掉以輕心。」