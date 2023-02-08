足球／女足今晚啟程紐西蘭 拚2連勝奪世界盃門票

中華女足即將前進2023紐澳女子世界盃10搶3附加賽，中華足協今天舉辦出發記者會，隊長王湘惠強調目標明確，要再拚2戰，取得世界盃門票。

中華女足2022印度女子亞洲盃踢出激勵人心的比賽，去年7月東亞盃更踢進亞洲強權日本大門，東亞盃歸國後持續備戰世界盃附加賽，並前往美國及泰國移地集訓，全力爭取2023紐澳女子世界盃門票。

今天包括立法委員劉世芳立、體育署競技組組長藍坤田、健身工廠總經理林洵賢和恩特斯總經理黃威智都前來支持女足前進世界盃，中華足協副理事長王筱薰也送上祝福花束，代表中華足協在後勤支援盡上最大的努力支持。

中華足協副理事長王筱薰（左）致贈祝福花束予女足隊長王湘惠。圖／中華足協提供

中華女足此次教練團及後勤人力達15位人員，盼給予選手完善照料與訓練支援，總教練顏士凱特別感謝教育部體育署在10多年前開啟的女足發展計畫。他提到，經10年的努力，現在正是最靠近世界盃的時刻，這一年在協會與體育署的行政支援、贊助商的全力支持下得以安心備戰，全隊將帶著大家的祝福前進世界盃附加賽，全力以赴。

中華女足記者會結束後稍做休息就要在晚間啟程出發紐西蘭，首場附加賽賽事將在台灣時間2月19日早上9點對戰巴拉圭，2月23日早上9點對戰巴拿馬與巴布紐新幾內亞的勝隊，兩場比賽都贏下就能取得2023紐澳女子世界盃門票。