越野單車／這個男人簡直太狠了 中途將脫臼手指「復原」後繼續比賽！

圖/Michael van den Ham IG

UCI Cyclo-cross World Championships（越野單車錦標賽）於 2/3 至 2/5 盛大展開，選手們各展拳腳為了那件象徵著世界冠軍的彩虹衫（Rainbow Jersey），而比賽現場也是相當激烈，不出意外的話馬上就要出意外了。

圖/UCI

果然才剛開賽不到幾分鐘就發生意外，加拿大好手 Michael van den Ham 在首圈就意外撞車，他跌坐在泥土中，旁邊其他車手呼嘯而過，隨著畫面拉近，他的手指竟呈現超不自然的方向，原來是因為剛剛的撞車意外導致他手指脫臼，但他相當鎮定，注意看這個男人簡直太狠了，只見他將手指用力一折將它拉回了原位，而這位爺愣是一聲都沒吭，繼續比賽！

在比賽結束時，他也是一展他的硬漢風格，僅用了些黑色電工膠帶加上一些筆來固定他脫臼的手指，並且在社群平台中發表了他對於這件事的看法，他說道：「我在電視上聽到他們說我的手指脫臼了，這是真的，有時候你必須振作起來，我把他復原，完成了剩下的比賽，這是相當瘋狂的。」

Michael van den Ham 最終在 40 名車手中排名第 33 位，在比賽還剩下最後兩圈時遭到淘汰出局，他表示雖然提前結束了比賽令人失望，但是這也讓他有機會能夠看到 Mathieu van der Poel 及 Wout van Aert 最後的衝刺比拼，他對此解釋：「這真的太瘋狂了，讓人不敢相信！」不過，我想最瘋狂最令人不敢相信的是 Michael van den Ham 超硬漢精神，手脫臼竟然一聲不吭⋯⋯雖然沒有奪下彩虹衫，但這段影片卻讓很多人對 Michael van den Ham 表示 Respect！

責任編輯：Ian

新聞來源：cyclingweekly、Michael van den Ham IG

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