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跆拳道／為全中運暖場 全國中等學校錦標賽明台中登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將於明天至12日於國立台灣體育運動大學體育館舉行。圖／大會提供
111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將於明天至12日於國立台灣體育運動大學體育館舉行。圖／大會提供

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將於明天至12日於國立台灣體育運動大學體育館舉行，共有近2000名小將報名參賽，這項被視為4月全國中等學校運動會跆拳道賽前最重要的熱身賽，充份展現出台中市「酷運動、酷城市」的精神。

去年疫情解封後，「全國中等學校跆拳道錦標賽」在去年10月重新復賽於新竹縣立體育場復賽，吸引了近爆滿的2000人參賽，今年重新回到過去的2月舉辦，依舊吸引了包括國、高中男女近2000名小將參賽。

在台中市體育局長李昱叡積極奔波爭取下，今年比賽地點由去年的新竹縣改成於台中市舉行，由台中市政府體育局、中華中小學跆拳道聯合總會主辦，今年賽會採實名制比賽方式舉辦，全面開放觀眾入場參觀，家長及觀眾只要配合現場防疫措施就可進場為台灣小將加油。

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，比賽時間是8日進行品勢項目；9至10日國中組對打；11至12日舉行高中組對打，台中市近年來由市長盧秀燕積極推動的「酷運動、酷城市」，積極栽培台中市基層選手，也希望透過這次全中錦賽事的舉行強化台中市基層跆拳道的實力。

3個月前才剛在新竹縣復賽的「全國中等學校跆拳道錦標賽」，當時就吸引了不少現役少年和青少年國手和全中運得獎選手參賽，競賽競爭相當激烈，最終桃園市仁和國中以4金3銀2銅包辦國男、女團體雙料團體冠軍，桃園市平鎮高中以7金4銀包辦高男、女團體雙料冠軍，經過3月的備戰後，今年勢必有更加激烈的對抗。

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將於明天至12日於國立台灣體育運動大學體育館舉行。圖／大會提供
111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將於明天至12日於國立台灣體育運動大學體育館舉行。圖／大會提供

跆拳道 平鎮高中 全中運

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