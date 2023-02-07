跆拳道／為全中運暖場 全國中等學校錦標賽明台中登場

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將於明天至12日於國立台灣體育運動大學體育館舉行，共有近2000名小將報名參賽，這項被視為4月全國中等學校運動會跆拳道賽前最重要的熱身賽，充份展現出台中市「酷運動、酷城市」的精神。

去年疫情解封後，「全國中等學校跆拳道錦標賽」在去年10月重新復賽於新竹縣立體育場復賽，吸引了近爆滿的2000人參賽，今年重新回到過去的2月舉辦，依舊吸引了包括國、高中男女近2000名小將參賽。

在台中市體育局長李昱叡積極奔波爭取下，今年比賽地點由去年的新竹縣改成於台中市舉行，由台中市政府體育局、中華中小學跆拳道聯合總會主辦，今年賽會採實名制比賽方式舉辦，全面開放觀眾入場參觀，家長及觀眾只要配合現場防疫措施就可進場為台灣小將加油。

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，比賽時間是8日進行品勢項目；9至10日國中組對打；11至12日舉行高中組對打，台中市近年來由市長盧秀燕積極推動的「酷運動、酷城市」，積極栽培台中市基層選手，也希望透過這次全中錦賽事的舉行強化台中市基層跆拳道的實力。