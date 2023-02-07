足球／台中深耕計畫邁入第4年 造福29行政區小朋友

台中市政府運動局與中華民國校園社區運動聯盟協會與運動局合辦「足球深耕計畫」，今年已經邁入第四年，並於日前在朝馬國民運動中心及朝馬足球場舉辦「指導員共識營研習」，更聘請中華民國迷你足球協會專聘巡迴講師尤東楷進行解說。尤東楷表示，「非常感謝台中市政府及運動局的大力支持，讓越來越多小朋友可以學習足球，持續深耕台中29個行政區。」

台中市運動局長李昱叡說：「市長盧秀燕上任後積極推動迷你足球，更是領先各縣市，率先推動社區足球深耕計畫，並引進專業教材來培養足球指導員，前進29個行政區發展基層足球，並與台中市各足球協會召開深耕計畫籌備會議。並持續推動台中女子足球節、國民小學迷你足球賽、安聯小小世界盃等多元化賽事，市府將持續促進幼兒參與，帶動運動風氣。」

而「足球深耕計畫」已經邁入第4年，同時推動的「指導員共識營研習」，每年更是吸引越來越多的教練前來，課程內容包括計畫說明、指導員進階理論、教學區域分派協調作業，並在朝馬足球場進行術科講解，透過理論與實務結合，進而提升教學品質。

尤東楷說：「第一年辦理時雖然還不是全區都有，不過在台中市政府運動局的大力支持下，我們到了第三年就已經是全區推廣，今年第四年不但是全區，讓越來越多的小朋友參與足球活動，也再推廣至偏鄉地區，許多指導員每年的回饋，也都是在教學水平上更加進步，更容易了解如何教學幼兒足球，基層足球的成效越來越好。」

台中市運動局表示，在研習營結業後，通過認證的專業指導員將於2月13日至5月26日期間，在各行政區的學校提供足球教學，並緊接著在6月就要推出的足球節活動上，讓小朋友們實際參與比賽，即使是剛接觸足球的小朋友們，馬上就有比賽的機會，累積經驗能更加喜歡足球。