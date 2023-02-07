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跆拳道／羅嘉翎遇土耳其強震很平安 社群號招捐款救援

聯合新聞網／ 綜合報導
羅嘉翎赴土耳其參賽，不料遇上地震災情。 截圖自Instagram／chia__ling
羅嘉翎赴土耳其參賽，不料遇上地震災情。 截圖自Instagram／chia__ling

跆拳道國手羅嘉翎因比賽昨日抵達土耳其，不料卻遇強震災情，當下即有在社群平台上報平安，今日稍早她也在臉書上分享捐款連結，希望大家一起集氣為土耳其加油。

為備戰2月10日登場的土耳其公開賽，昨日羅嘉翎從桃園機場前往，不料在台灣時間上午9時17分土耳其發生規模7.8大地震，羅嘉翎落地後便限時動態表示當時還在飛機上，沒有直接碰到地震，到飯店後也錄影片向大家報平安。

今天稍早她在臉書分享了土耳其救援隊的捐款連結，表示「沒想到身處的國家正經歷著這麼大的難關，看著新聞中的畫面真的很難過。」希望能盡自己的力量為土耳其送上祝福與正能量。

土耳其和敘利亞邊境於當地時間2月6日的凌晨發生規模7.8地震，是百年來強震，造成死傷無數、建築物倒塌，目前兩國合計已經有至少4365人人不幸罹難。

捐款 強震 土耳其 羅嘉翎

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