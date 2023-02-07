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足球／在土耳其失聯的迦納國腳找到了 但俱樂部總監仍遭活埋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。 路透通訊社
土耳其強震後失聯的迦納國腳阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護。 路透通訊社

效力土耳其聯賽哈塔伊斯波爾俱樂部的迦納國腳阿特蘇（Christian Atsu），今天傳出在土耳其強震後遭到活埋，不過俱樂部發言人下午指出，阿特蘇已經被救出，並且正接受醫療照護，但同樣在廢墟中的俱樂部體育總監沙維特（Taner Savut）目前依舊未救出。

31歲的前迦納國腳阿特蘇曾在2013年至2017年間效力英超切爾西隊，去年轉往土耳其加盟哈塔伊斯波爾俱樂部，在地震發生前幾小時，他才為哈塔伊斯波爾在比賽中踢進致勝球，沒想到在強震發生後卻傳出失聯的消息，包括迦納足協與總統都在第一時間發文祈禱。

今天下午哈塔伊斯波爾俱樂部發言人回報阿特蘇已被救出的消息，不過另一名同樣被埋在廢墟底下的體育總監沙維特，目前依舊未救出，搜救隊仍在全力搶救中。

波爾 英超

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