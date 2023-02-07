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足球／迦納國腳土耳其強震後失聯 總統也發文祈禱
土耳其6日發生芮氏規模7.8級的強震造成不少災情，本賽季效力土耳其俱樂部哈塔伊斯波爾隊的迦納國腳阿特蘇（Christian Atsu）傳出震後失聯，球隊發言人表示，阿特蘇與俱樂部體育總監沙維特（Taner Savut）可能都被埋在廢墟之中。
31歲的前迦納國腳阿特蘇曾在2013年至2017年間效力英超切爾西隊，並在去年轉往土耳其加盟哈塔伊斯波爾俱樂部，在地震發生前幾小時，他才為哈塔伊斯波爾在比賽中踢進致勝球，沒想到在強震發生後卻傳出失聯的消息。
根據哈塔伊斯波爾俱樂部發言人指出，阿特蘇可能與俱樂部體育總監沙維特一同被埋在廢墟之中，另外有兩名成員已經獲救，目前仍剩下阿蘇特與沙維特失聯。
阿特蘇失聯消息傳出後，前東家紐卡索聯與切爾西也相繼在推特上為他祈禱，迦納足協也發文表示，目前仍聯繫不上阿特蘇，迦納外交部門也正在向土耳其當局尋求協助，「我們為阿特蘇以及土耳其和敘利亞的地震受災者祈禱，我們仍然希望能夠看到一些振奮人心的消息。」
迦納總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）也在推特發文說：「我們的心和祈禱與倖存者同在，希望我們的祈禱能夠幫助迦納同胞阿特蘇安然無恙。」
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