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俄烏戰爭未歇 捷克反對雙俄運動員參加2024奧運

中央社／ 布拉格6日綜合外電報導
捷克奧林匹克委員會與捷克政府今天發布聲明，反對讓雙俄運動員參加巴黎奧運。 路透社
捷克奧林匹克委員會與捷克政府今天發布聲明，反對讓雙俄運動員參加巴黎奧運。 路透社

捷克奧林匹克委員會與捷克政府今天發布聲明，批評讓俄羅斯與白俄羅斯運動員持中立旗幟參加2024年奧運的構想。

儘管國際社會針對俄羅斯入侵烏克蘭而制裁俄國、白俄，國際奧林匹克委員會（International OlympicCommittee）上月底表示，正在研究讓這兩國運動員參加2024年巴黎奧運的辦法，有可能是以中立選手身分參賽。

國際奧會這番聲明引發分歧的反應，美國表示支持俄國與白俄選手以中立身分參賽，英國、波蘭以及波羅的海諸國則是批評國際奧會的立場。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅決反對俄國、白俄選手以任何形式參與奧運。俄羅斯則是推動解除所有限制，主張奧運不該政治化。

法新社報導，捷克奧林匹克委員會（Czech OlympicCommittee）今天在聲明中說：「俄羅斯與白俄運動員不可以在奧運中參賽。」聲明同時表示，捷克奧委會看不到改變現有制裁的理由。

至於烏克蘭、愛沙尼亞等數個東歐國家考慮抵制奧運，捷克奧委會表示，他們不會推動捷克選手這麼做。

捷克奧委會又說：「如果他們決定不參加奧運，我們當然會尊重每個選手的意願。」

波蘭體育部長博特尼丘克（Kamil Bortniczuk）上週表示，包括歐洲聯盟（EU）成員國與英國在內，他預期會有40國表態反對俄國與白俄運動員參加奧運。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）今天也加入行列。他說：「我真的無法想像烏克蘭運動員因為捍衛自己的國家死去時，有俄羅斯與白俄羅斯運動員…在巴黎參賽。」

他又說：「在這些情況下，讓俄羅斯運動員參加奧運對我來說聽起來不是好主意。」

羅斯

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