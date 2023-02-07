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網球／費爸有望重返溫網？傳BBC邀請擔任球評

聯合新聞網／ 綜合報導
「費爸」費德勒（Roger Federer）有望擔任溫網球評。 美聯社
「費爸」費德勒（Roger Federer）有望擔任溫網球評。 美聯社

網球天王「費爸」費德勒（Roger Federer）去年拉沃盃結束後，告別職業賽場，近日傳出《BBC》正在邀請費爸擔任球評，讓他有機會以不同身分回歸溫布頓網球錦標賽。

在去年九月拉沃盃前夕，費德勒就曾透露對擔任球評有興趣，認為以這樣的方式回歸球場是有可能的，「有時候觀眾看比賽不只是比賽本身，還有可能為了解說。」費德勒當時說道。

《BBC》因網球好手、電視主持人芭克（Sue Barker）退休，正在改組轉播團隊，而剛退休的費德勒既有經驗也有高人氣，因此納入了球評候選人名單之一，據報導目前雙方會談已經進入最後階段。

費德勒去年帶著20座大滿貫獎盃，率先從和「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及約克維奇 （Novak Djokovic）壟斷網壇的「三巨頭」中退休。退休後他的生活也相當繁忙，Instagram上可見他去滑雪、跟妻子出席巴黎時裝週，甚至還有去韓國女子天團Blackpink演唱會。

費德勒 溫網

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