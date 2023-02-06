羽球／向球王拜師 周天成、郭俊麟齊聚安賽龍訓練營

丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen）在杜拜創辦的訓練營，近年許多「學員」國際賽成績耀眼，今年包括我國「一哥」周天成、去年奪下世青羽球男單冠軍的小將郭冠麟等都到杜拜移地訓練，在為期一周的訓練營和安賽龍切磋。

本周接受安賽龍指導的包括3位台將小天、郭冠麟和劉韋奇，還有世界排名第8的新加坡好手駱建佑，以及世界排名38的法國男將卡爾尤（Mark Caljouw），其中駱建佑已是球王訓練營的「舊生」，也是訓練營招牌之一，他接受指導後奪下2021年世錦賽金牌，讓球王訓練營知名度提升不少。

包括香港好手李卓耀和印度新星拉克西亞（Lakshya Sen）等好手，都曾參加安賽龍訓練營。安賽龍今天曝光本周訓練營成員，小天和郭冠麟在國際賽空檔也飛往杜拜「進修」，小天的物理治療師高敏珊和合庫羽將劉韋奇也一同前往。

小天目前世界排名第5，結束訓練營後馬上有新任務，他將率中華隊參加2023年亞洲羽球混合團體錦標賽。

今年亞團賽正是在杜拜舉行，中華隊分在D組，同組有日本、香港和巴基斯坦，先爭取分組前2的8強資格。