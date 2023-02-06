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網球／華欣女網驚喜奪冠 吳芳嫺排名狂升首進百大
過去主戰場都是ITF賽事的我國女將吳芳嫺，首度和詹皓晴聯手就拍出驚奇，寶島雙姝昨天直落二力退大陸組合王心雨／朱琳，迎接本季首冠，冠軍積分入袋後更讓吳芳嫺排名三級跳，首度擠進世界前100名。
吳芳嫺原本女雙世界排名146名，華欣女網打下生涯第一場WTA巡迴賽勝利就有60分積分，她和詹皓晴一路打下金盃，更獲得280分積分，讓吳芳嫺排名狂升47名，今天公布的最新世界排名來到第99位，僅次於詹家姊妹詹詠然和詹皓晴。
打下生涯第19座WTA雙打金盃的詹皓晴，目前是我國女雙「一姊」，本周排名從35晉升到第30；姊姊詹詠然華欣打到4強才敗給妹妹，今天排名也從88提升到79名。
3名女將都在華欣大有斬獲，也是目前唯3女雙排名百名內的台將。詹皓晴捧冠完馬上轉戰阿拉伯聯合大公國，和今年澳網打進女雙8強的日本搭擋青山修子再度合體，兩人在阿布達比女網賽首戰列第3種子的美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）。
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