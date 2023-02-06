快訊

柯文哲台灣燈會拍照位置「被邊緣化」？ 交通部觀光局還原過程

拉丁美洲上空第二顆「流浪氣球」 陸證實：也是中國的

林志穎開BMW電動車「這原因」遭巡邏警當場開單 百萬愛車意外曝光

拳擊／女拳王林郁婷開打 金腰帶摩洛哥首戰羅馬尼亞選手

中央社／ 台北6日電
拳擊國手林郁婷。圖／聯合報系資料照片
拳擊國手林郁婷。圖／聯合報系資料照片

由國際拳擊總會主辦的金腰帶系列摩洛哥站賽事，拿下去年女子世錦賽金牌的「台灣拳王」林郁婷，預計7日凌晨2時出賽，首場對手是羅馬尼亞的奈琪塔Claudia Nechita。

國際拳擊總會從去年起推出全新系列賽，將賽事等級分為鑽石、金、銀、銅等4級腰帶系列賽事，雖然和國際奧會主導的奧運積分排名無關，但卻有世界排名積分進帳，還是會影響選手在各大國際賽事的種子席次。

林郁婷在去年12月的金腰帶墨西哥站順利封后，接著又拿到體育運動精英獎最佳女運動員獎項，在休息不到2個月後，繼續遠征摩洛哥繼續拚戰。

這場摩洛哥金腰帶賽事的女子57公斤級共有10人參賽，各個都不好惹，其中有5人是去年世錦賽的參賽選手，包括當時和林郁婷爭冠的義大利好手特斯塔Irma Testa。

林郁婷的教練曾自強，在接受中央社記者電訪時提到：「上個月去南韓移地訓練學到很多，剛好可以利用這場金腰帶賽事來磨練和學習，現在國際拳總大力推動賽事，各國好手都會參賽，不但比賽強度很高，對於郁婷來說也是很棒的經驗。」

林郁婷 世錦賽

延伸閱讀

摩洛哥堅果油熱銷全球 手工製法卻面臨失傳危機

摩洛哥宣布將禁止中國旅客入境 避免病毒傳播

魔笛的世界盃最後榮光：克羅埃西亞2：1勝摩洛哥，贏得季軍

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞2：1擊敗摩洛哥奪季軍

相關新聞

台維斯盃／許育修、曾俊欣扛下前3點 中華隊退墨闖進世界一級

中華隊遠征墨西哥參加台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽的世界一級升降賽，昨天首日「夜市球王」曾俊欣和許育修接連奪勝，為中華隊取得「聽牌」優勢；今天凌晨兩人攜手第3點雙打，再度力退地主

拳擊／女拳王林郁婷開打 金腰帶摩洛哥首戰羅馬尼亞選手

由國際拳擊總會主辦的金腰帶系列摩洛哥站賽事，拿下去年女子世錦賽金牌的「台灣拳王」林郁婷，預計7日凌晨2時出賽，首場對手是...

跆拳道／「國民女友」羅嘉翎赴土耳其參賽 社群報平安沒遇強震

跆拳道國手「國民女友」羅嘉翎今赴土耳其參賽，不料在他們落地前土耳其發生7.8級大地震，造成傷亡無數。羅嘉翎抵達飯店就在社群媒體上和粉絲們報平安。 羅嘉翎此趟是參加土耳其跆拳道公開賽，將在2月10

超級盃／下周一登場 進場就要18萬

第57屆NFL超級盃（Super Bowl）台灣時間下周一早上7點半開打，頭號種子堪薩斯酋長和費城老鷹的對決，門票價格一...

足球／凱恩成熱刺隊史進球王 曼城輸球拚衛冕陷困境

凱恩今天攻進1球，成為英超熱刺隊史的進球王，也讓球隊1比0擊敗曼城，曼城總教練瓜迪歐拉坦承，這一敗重挫曼城衛冕英超冠軍的...

112年全中運in竹縣主視覺釋出 展現科技城、文化魅力邀各路好手

新竹縣今年主辦112年全中運(全國中等學校運動會)，全國超過2萬名選手將在3月2日至4月27日齊聚竹縣參與盛會，新竹縣政府今(3日)首度釋出賽事主視覺動態影片，以圓球象徵新竹縣農特產柿子、柑橘及代表科

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。