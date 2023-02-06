112年全中運in竹縣主視覺釋出 展現科技城、文化魅力邀各路好手

新竹縣今年主辦112年全中運(全國中等學校運動會)，全國超過2萬名選手將在3月2日至4月27日齊聚竹縣參與盛會，新竹縣政府今(3日)首度釋出賽事主視覺動態影片，以圓球象徵新竹縣農特產柿子、柑橘及代表科技的晶圓，呈現竹縣身為科技城與文化的多重魅力，亦以圓球前行的動態象徵選手逐夢之路，讓全台人感受具新竹特色的運動盛宴！

新竹縣長楊文科說，圓形具有完整、圓滿之意，本次全中運主視覺動態影片以橘色小圓球象徵全心「圓夢」的選手，展現理想的過程，以韌性的姿態向前邁進追求成就，最後影片登場的則是代表客家人的硬頸精神、熱情好客的竹縣吉祥物「皮皮獅及阿茶妹」，歡迎全國各路運動英雄好漢，熱情參與全中運賽事。

竹縣府教育局表示，全中運Logo設計採取兩個向前奔跑的人形，組合成新竹的「竹」字，帶出速度感，呈現青春、運動、科技等元素，象徵運動員將攜手團結，順著新竹的風赢向未來。

在Logo設計色彩上，主要採卓越藍、團結綠、希望橙為主色，卓越藍代表竹縣的海與湖，設計驅動創新，融合傳統與現代； 團結綠代表「新竹自然山景、健康、穩重」結合新竹深厚的文化底蘊，匯入自然永續與人連貫的自然氣息；圓形的橙色則象徵太陽的光芒，如旭日東昇，也象徵晶圓，代表新竹縣的科技榮耀。

在標語上以「風起竹縣、贏向未來」作為運動會精神口號，標語字形設計既展現漢字的穩定度，同時在字尾上注入新竹的風，期許運動員乘風飛揚馳騁，盡力揮灑屬於自己的姿態。

竹縣府教育局指出，本次賽事以十分可愛的皮皮獅與阿茶妹為吉祥物，其中皮皮獅是台灣好行獅山線孕育而生的吉祥物化身網紅，將成為運動員最忠實的好朋友；阿茶妹則充滿活力與客家本色，展現出客家女性柔、韌、剛的精神特質以及運動員不屈不撓的硬頸精神。