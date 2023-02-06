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台維斯盃／許育修、曾俊欣扛下前3點 中華隊退墨闖進世界一級

聯合新聞網／ 記者曾思儒 ／即時報導
由曾俊欣(圖)、許育修領銜，帶領中華隊闖進台維斯盃世界一級。 美聯社
由曾俊欣(圖)、許育修領銜，帶領中華隊闖進台維斯盃世界一級。 美聯社

中華隊遠征墨西哥參加台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽的世界一級升降賽，昨天首日「夜市球王」曾俊欣許育修接連奪勝，為中華隊取得「聽牌」優勢；今天凌晨兩人攜手第3點雙打，再度力退地主，助中華隊提前取得勝利，寫下隊史首度叩關世界一級新頁。

世界一級升降賽採5點3勝制，首日賽程進行2點單打，第2天賽程先進行1點雙打，最後兩點再進行單打。中華隊的雙打組合原本排定許育修聯手莊吉生，賽前變更，由110年全運會的男雙金牌組合許育修／曾俊欣再聯手，對決阿雷瓦諾（Isaac Arturo Arevalo）／雷米尼茲（Cesar Ramirez）。

首盤寶島組合第3局先遭破發，第8局回破成功後第11局卻又遭突破，但兩名台將扛著壓力，在對手的盤末發球局從15：40瓦解2個盤末點後破發成功，將戰局延長到「搶7」，再以7：4先下一城。

首盤逆轉勝的寶島組合，第二盤連破對手3個發球局，自己第8局雖錯過「賽末點」遭破發，所幸第10局機會沒再錯過，最終就以6：4鎖定勝利，3點結束就確定搶下世界一級門票。

第4點無關結果的單打，中華隊讓小將黃琮豪上場磨經驗，他以兩個3：6不敵對手阿爾科賽（Luciano Alcocer），無緣個人台維斯盃首勝，仍是一起締造歷史新頁成員。

墨西哥 台維斯盃 中華隊 曾俊欣 許育修

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