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華欣女網／世界排名146奪冠 吳芳嫺搭詹皓晴寫驚奇
女雙世界排名146的吳芳嫺，和同胞女網好手詹皓晴在泰國華欣女網賽攜手就譜出驚奇，沒列種子的寶島雙姝一路闖進決賽，今天更粉碎中國大陸女將朱琳的雙冠機會，以6：1、7：6（8：6）拍落大陸組合王心雨／朱琳，迎接本季首冠。
這是詹皓晴生涯第19座WTA雙打金盃，吳芳嫺更是生涯初體驗。23歲的吳芳嫺，過去主戰場都是ITF賽事，本周先是在華欣迎接WTA巡迴賽層級首勝，且一路打下冠軍，和詹皓晴共享1萬2447美元獎金，堪稱驚奇之旅。
寶島組合晉級過程連退種子，包括8強賽直落2力退頭號種子澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）／斯洛維尼亞齊丹塞珂（Tamara Zidansek），4強賽更在「姊妹鬩牆」中擊敗詹皓晴姊姊詹詠然、智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）組成的第4種子。
今天面對剛在單打捧冠的朱琳，寶島組合先聲奪人，首盤一下場就連破對手2個發球局，連下5局奠定領先，花不到半小時就以6：1先下一城。
第二盤成破發大戰，前6局雙方各自突破對手發球局2次，接續再保發進入「搶7」；寶島組合「搶7」先取得4：1優勢，但接續6分只再拿1分，反讓對手取得「盤末點」，不過寶島雙姝先瓦解危機，接續再連下2分，最終就以7：6（8：6）迎接新年首冠。
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