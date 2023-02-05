泰國羽賽／蘇葉配男雙獲亞軍 自評滿意將繼續努力
台灣男雙搭檔蘇敬恒與葉宏蔚今天在泰國羽球大師賽敗給印尼組合屈居亞軍，但去年才開始打國際賽的兩人不到1年就能闖進超級系列的決賽，兩人都表示算滿意，將繼續磨練默契和戰術。
泰國羽球大師賽（Thailand Masters 2023）1月31日到2月5日在曼谷登場，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列。
蘇敬恒與葉宏蔚去年台北公開賽躋身4強行列，為兩人2020年開始搭檔後在超級300等級賽事最佳表現，目前排名第42。
蘇葉配這次參加在曼谷舉行的泰國大師賽，8強賽扳倒去年亞錦賽金牌的印尼組合庫蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）和拉畢丹（Yeremia ErichYoche Yacob Rambitan），接著在4強賽擊敗排名第11、去年全英公開賽冠軍的印尼組合毛蘭納（BagasMaulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）。
兩人今天在決賽對上印尼的卡爾南多（Leo RollyCarnando）和馬丁（Daniel Marthin），拚戰41分鐘最後仍以16比21、17比21敗下陣，無緣奪下兩人男雙生涯首座超級賽冠軍，但創下兩人搭配以來最佳成績。
蘇敬恒賽後接受中央社訪問時自評今天打得還算可以，不過印尼組合的前中場處理比較好，也比較有完整戰術，他和葉宏蔚防守太多，導致主動權在對手身上，一旦情勢變被動，就較難得分。
葉宏蔚說，他今天比前兩天打得更沒耐心，因此找到反擊的機率就比較低，不過對於這次可以闖進決賽，他覺得還算滿意，他和蘇敬恒搭配的前幾場比賽發揮得不錯。
蘇敬恒和葉宏蔚從2020年開始搭配，因為疫情關係，直到去年才開始參加國際比賽，蘇敬恆說，兩人打不到1年的國際賽，就能闖進超級300系列的決賽，他覺得算是滿意，也算是給自己一個肯定，藉著比賽多磨練默契和戰術，未來有信心繼續衝向國際。
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