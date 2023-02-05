泰國羽球／男單奪冠 林俊易自評狀況越來越好

台灣羽球男單好手林俊易今天在泰國羽球大師賽擊敗香港好手伍家朗奪冠。相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍，林俊易表示很開心，他評估自己狀況越來越好，將全力備戰歐洲的比賽。

泰國羽球大師賽（Thailand Masters 2023）1月31日到2月5日在曼谷登場，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，林俊易昨天擊敗世界排名第19的中國選手石宇奇，闖進決賽。

去年風光拿下5座國際賽冠軍的林俊易目前排名第35名，今天對上香港好手伍家朗，雖然首局開賽有點緊張，加上近身防守不佳，被對手取得10比5領先，不過林俊易隨後找回節奏，搶下第一局，第二局發揮殺球的力量和速度，最終以直落二21比17、21比14擊敗伍家朗。

林俊易2019年曾奪超級300等級美國羽球公開賽冠軍，今天拚下個人生涯超級300系列賽事第2冠，將進帳7000分的冠軍積分，下週更新的世界排名，很有機會擠進世界前30名。

林俊易賽後接受中央社記者訪問表示，今天能拿下冠軍心情當然很開心，很久沒有比賽打到這麼後面，他感覺自己這幾天狀況越來越好。

對於今天的比賽，林俊易表示，自己一開始比較緊張，後面就能比較放鬆打，他知道伍家朗經驗比較好，今天致勝的關鍵在於他準備好回擊伍家朗喜歡的球路，再想辦法在比賽中取得優勢，例如伍家朗屬於拉調型的選手，因此要想辦法在短時間內進攻，會比較占優勢。

林俊易說，第一次在超級300等級的比賽拿下冠軍是在美國，在那之後他因為受傷停了一段時間，這次來泰國比賽，他感覺自己狀況越來越好，接下來將全力備戰在歐洲的比賽。

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗。圖為頒獎典禮中林俊易（右）和伍家朗（左）合照。 中央社

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14直落二擊敗香港對手伍家朗，奪下冠軍。 中央社

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠。圖為林俊易拿著冠軍獎盃。 中央社