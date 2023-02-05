快訊

元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

T1聯盟／雲豹終於止住10連敗！霍華德轟21分射下太陽

泰國羽球／男單奪冠 林俊易自評狀況越來越好

中央社／ 曼谷5日專電
台灣羽球男單選手林俊易（圖）5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠，賽後面對媒體拍照林俊易指著自己身上的中華台北徽章。 中央社
台灣羽球男單選手林俊易（圖）5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠，賽後面對媒體拍照林俊易指著自己身上的中華台北徽章。 中央社

台灣羽球男單好手林俊易今天在泰國羽球大師賽擊敗香港好手伍家朗奪冠。相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍，林俊易表示很開心，他評估自己狀況越來越好，將全力備戰歐洲的比賽。

泰國羽球大師賽（Thailand Masters 2023）1月31日到2月5日在曼谷登場，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，林俊易昨天擊敗世界排名第19的中國選手石宇奇，闖進決賽。

去年風光拿下5座國際賽冠軍的林俊易目前排名第35名，今天對上香港好手伍家朗，雖然首局開賽有點緊張，加上近身防守不佳，被對手取得10比5領先，不過林俊易隨後找回節奏，搶下第一局，第二局發揮殺球的力量和速度，最終以直落二21比17、21比14擊敗伍家朗。

林俊易2019年曾奪超級300等級美國羽球公開賽冠軍，今天拚下個人生涯超級300系列賽事第2冠，將進帳7000分的冠軍積分，下週更新的世界排名，很有機會擠進世界前30名。

林俊易賽後接受中央社記者訪問表示，今天能拿下冠軍心情當然很開心，很久沒有比賽打到這麼後面，他感覺自己這幾天狀況越來越好。

對於今天的比賽，林俊易表示，自己一開始比較緊張，後面就能比較放鬆打，他知道伍家朗經驗比較好，今天致勝的關鍵在於他準備好回擊伍家朗喜歡的球路，再想辦法在比賽中取得優勢，例如伍家朗屬於拉調型的選手，因此要想辦法在短時間內進攻，會比較占優勢。

林俊易說，第一次在超級300等級的比賽拿下冠軍是在美國，在那之後他因為受傷停了一段時間，這次來泰國比賽，他感覺自己狀況越來越好，接下來將全力備戰在歐洲的比賽。

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗。圖為頒獎典禮中林俊易（右）和伍家朗（左）合照。 中央社
台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗。圖為頒獎典禮中林俊易（右）和伍家朗（左）合照。 中央社

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14直落二擊敗香港對手伍家朗，奪下冠軍。 中央社
台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14直落二擊敗香港對手伍家朗，奪下冠軍。 中央社

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠。圖為林俊易拿著冠軍獎盃。 中央社
台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗奪冠。圖為林俊易拿著冠軍獎盃。 中央社

台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗，相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍。 中央社
台灣羽球男單選手林俊易5日在泰國羽球大師賽決賽中以21比17、21比14擊敗香港對手伍家朗，相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍。 中央社

林俊易 羽球

延伸閱讀

泰國羽賽／不敵世界13 寶島男雙爭冠失利

泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

妙崇寺住持宏安長老尼獲頒泰國榮譽博士 王金平出席

泰國羽賽／蘇敬恒葉宏蔚擊敗印尼組合 勇闖男雙決賽

相關新聞

泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

相隔3年再打進BWF超級300系列決賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天再過一關，世界排名35的他面對列第4種子的香港...

超馬／陳彥博零下15度開跑 再戰育空700公里極地賽

時隔10年，台灣極地超馬好手陳彥博在台灣時間今天凌晨頂著攝氏零下15度低溫，再度挑戰加拿大育空700公里極地橫越賽，目前...

泰國羽賽／蘇葉配男雙獲亞軍 自評滿意將繼續努力

台灣男雙搭檔蘇敬恒與葉宏蔚今天在泰國羽球大師賽敗給印尼組合屈居亞軍，但去年才開始打國際賽的兩人不到1年就能闖進超級系列的...

泰國羽球／男單奪冠 林俊易自評狀況越來越好

台灣羽球男單好手林俊易今天在泰國羽球大師賽擊敗香港好手伍家朗奪冠。相隔4年後再度拿下超級300等級的男單冠軍，林俊易表示...

泰國羽賽／不敵世界13 寶島男雙爭冠失利

泰國羽球公開賽今天決賽日接連有台將登場，先上陣的男單好手「左手重砲」林俊易直落2力退第4種子伍家朗，迎接生涯第2座BWF...

擊劍／2023KCFTCA公開賽 劍手激戰首設男女混合賽

高雄市擊劍人才培育協會昨在左營高中，舉辦「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」」，吸引台灣大學、新竹擊劍俱樂部等20多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。