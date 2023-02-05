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泰國羽賽／不敵世界13 寶島男雙爭冠失利

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣男雙組合蘇敬恒／葉宏蔚(左二人)，在泰國羽賽男單獲得亞軍。 擷圖自推特
台灣男雙組合蘇敬恒／葉宏蔚(左二人)，在泰國羽賽男單獲得亞軍。 擷圖自推特

泰國羽球公開賽今天決賽日接連有台將登場，先上陣的男單好手「左手重砲」林俊易直落2力退第4種子伍家朗，迎接生涯第2座BWF超級300系列金盃，可惜接續登場的男雙組合蘇敬恒／葉宏蔚爭冠失利，以16：21、17：21不敵世界排名13的印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），亞軍成績仍是合作新猷。

去年開始合作的蘇葉配，先前兩度奪冠都是等級較低的國際系列賽和國際挑戰賽，本周打進超級300系列的泰國公開賽決賽，已寫下攜手最佳成績。

世界排名42的寶島組合，今天面對世界13的印尼對手，首局中段還曾握有14：12領先，但遭對手打出4：0攻勢反超，反以16：21讓出首局。

第二局前段兩組人馬比分拉鋸，但印尼組合技術暫停後又打出5：0攻勢，接續沒再讓寶島男雙超前，最終就以21：17帶走金盃。

寶島男雙雖沒能「鍍金」，但林俊易稍早以21：18、21：14力退世界排名18的香港好手伍家朗，新年首冠入袋，目前世界排名35，下周將再提升，成「一哥」周天成和「羽球王子」王子維後的男單新希望。

林俊易 羽球 馬丁

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