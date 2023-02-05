泰國羽賽／爆冷力退香港好手伍家朗 台灣男單新希望林俊易捧冠

相隔3年再打進BWF超級300系列決賽，我國男單好手「左手重砲」林俊易今天再過一關，世界排名35的他面對列第4種子的香港好手伍家朗，克服首局兩度5分落後，以21：18、21：14高捧泰國名人賽金盃。

23歲的林俊易世界排名在國內僅次「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，泰國公開賽前的印尼名人賽，他就從會外連過兩關，會內首戰才敗給世界排名第4的馬來西亞名將李梓嘉。

林俊易轉戰曼谷連戰皆捷，包括8強賽力退列第5種子的日本好手西本拳太，昨天4強更以直落2擊落最高排名曾到世界第2的中國大陸石宇奇，闖進生涯第2度的超級300系列決賽。

今天首度面對列世界排名18的伍家朗，林俊易首局雖一度陷入7：12落後，但先以一波5：0攻勢追平，拉鋸戰中又兩度上演「以守為攻」戲碼，瓦解伍家朗的攻擊，順利以21：18先下一城。

第二局林俊易再展現絕佳球感，且受到幸運女神眷顧，5：4時一次網前對峙舉起球拍剛好瓦解伍家朗近身攻擊，16：12時的殺球打到網帶也翻過網，連下3分下將領先優勢擴大，最終就以21：14奪下今年首冠。

中華羽將不只林俊易闖決賽，世界排名42的男雙蘇敬恒／葉宏蔚也晉級最終戰，創下合作最佳成績，稍後就要和世界排名13的印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）爭冠。