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擊劍／2023KCFTCA公開賽 劍手激戰首設男女混合賽

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」劍手雲集，激戰求勝。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」劍手雲集，激戰求勝。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供

高雄市擊劍人才培育協會昨在左營高中，舉辦「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」」，吸引台灣大學、新竹擊劍俱樂部等20多個擊劍團體來報名參賽。公開組由金瑞奇稱王、曾琇蕙封后。

國內擊劍好手雲集，女子組部分包含銳劍全國排名第一的曾琇蕙、國手劉芸安、大運會團體金牌嘉南藥理科技大學施品君等人；男子組則有國內名將謝博先、金瑞奇、謝易等好手。高雄市擊劍人才培育協會理事長張簡玲娟表示，此次賽事除了能增加各方優秀劍手的競賽舞台外，特別也舉辦高雄較少見的國小組盃賽，並在賽前舉辦兩日、四場次的國小組體驗營，期待能種下基層的種子。

協會總幹事林生祥說：承辦此次競賽最特別是首設男女混合賽，這是非正式比賽賽制，但男女混合賽已是國際運動競賽趨勢，因此特定安排在此次賽程中，選手們透過混合賽蹦出新火花，成效比預期好。

各方劍手經過激戰，公開組由金瑞奇稱王、曾琇蕙封后。其他各組金盃選手分別為：高中組劉育愷及王雨蘋；國中組莊挺安、薛娜；國小組唐啟端、辛思樂；混合組楊凱帆、任家萱。金晉德、楊凱帆、莊博宇、陳佑薇榮獲冠軍教練獎。

選手家長唐川說，這次的公開賽讓自己大開眼界，在雙方高手過招分勝負的剎那間，頓時緊張的暫時停止呼吸。

主辦單位表示，預計明年邀請國外隊伍友誼交流，期待團隊更上層樓。

高雄市擊劍人才培育協會總幹事林生祥頒獎給「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」優秀選手。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
高雄市擊劍人才培育協會總幹事林生祥頒獎給「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」優秀選手。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」劍手雲集，激戰求勝。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」劍手雲集，激戰求勝。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」劍手雲集，激戰求勝。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」劍手雲集，激戰求勝。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
高雄市擊劍人才培育協會理事長張簡玲娟頒獎給「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」優秀選手。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
高雄市擊劍人才培育協會理事長張簡玲娟頒獎給「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」優秀選手。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」公開女子銳劍冠軍曾琇蕙（右），與教練老公楊凱帆。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」公開女子銳劍冠軍曾琇蕙（右），與教練老公楊凱帆。圖／高雄市擊劍人才培育協會提供
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」首創男女混合賽，依排名配隊，考驗臨場默契。
「2023KCFTCA擊劍/銳劍公開賽」首創男女混合賽，依排名配隊，考驗臨場默契。

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