台維斯盃／曾俊欣、許育修連退墨將 中華隊升降賽聽牌

中華隊遠征墨西哥參加台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽的世界一級升降賽，今天首日賽程傳回捷報，扛下前兩點的「夜市球王」曾俊欣和許育修接連奪勝，為中華隊取得「聽牌」優勢，再拿1點就可前進世界一級。

世界一級升降賽採5點3勝制，首日賽程進行2點單打，第2天賽程先進行1點雙打，最後兩點再進行單打。

中華隊由目前世界排名110的「一哥」曾俊欣打頭陣，今天凌晨面對33歲的墨西哥雷米尼茲（Cesar Ramirez），曾俊欣第5局率先破發成功，隔一局雖遭回破，但第9局把握住關鍵破發，第10局更在瓦解對手2個破發機會下逆轉，以6：4先下一城。

曾俊欣第二盤雖在兩度遭破發下陷入1：3落後，但挺住壓力連搶5局，順利以6：3為中華隊開出紅盤。

許育修1月在澳網會外賽連勝3場、首闖大滿貫會內賽，今天第2點面對魯比歐費洛斯（Alan Fernandez Rubio Fierros），兩人前11局都保住發球局，許育修關鍵12局掌握住破發機會，整盤唯一的破發成功就以7：5先搶下盤數。。

許育修。本報系資料照／記者余承翰攝影

第二盤許育修延續氣勢，魯比歐費洛斯第一個發球局就遭突破，最終在全場守住發球局下以6：3拿下勝利，為中華隊首日取得完美勝率。

許育修明天將和莊吉生聯手雙打，力拚「關門」提前拿下勝利。