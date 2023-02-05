快訊

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

影／台中少年檢舉幼兒園違停 引家長不滿爆拉扯網互槓

經典賽／大谷翔平3月1日返日 秀二刀流「沒有限制」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台維斯盃／曾俊欣、許育修連退墨將 中華隊升降賽聽牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣新生代總決賽小組賽3連敗無緣晉級。 法新社
曾俊欣新生代總決賽小組賽3連敗無緣晉級。 法新社

中華隊遠征墨西哥參加台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽的世界一級升降賽，今天首日賽程傳回捷報，扛下前兩點的「夜市球王」曾俊欣許育修接連奪勝，為中華隊取得「聽牌」優勢，再拿1點就可前進世界一級。

世界一級升降賽採5點3勝制，首日賽程進行2點單打，第2天賽程先進行1點雙打，最後兩點再進行單打。

中華隊由目前世界排名110的「一哥」曾俊欣打頭陣，今天凌晨面對33歲的墨西哥雷米尼茲（Cesar Ramirez），曾俊欣第5局率先破發成功，隔一局雖遭回破，但第9局把握住關鍵破發，第10局更在瓦解對手2個破發機會下逆轉，以6：4先下一城。

曾俊欣第二盤雖在兩度遭破發下陷入1：3落後，但挺住壓力連搶5局，順利以6：3為中華隊開出紅盤。

許育修1月在澳網會外賽連勝3場、首闖大滿貫會內賽，今天第2點面對魯比歐費洛斯（Alan Fernandez Rubio Fierros），兩人前11局都保住發球局，許育修關鍵12局掌握住破發機會，整盤唯一的破發成功就以7：5先搶下盤數。。

許育修。本報系資料照／記者余承翰攝影
許育修。本報系資料照／記者余承翰攝影

第二盤許育修延續氣勢，魯比歐費洛斯第一個發球局就遭突破，最終在全場守住發球局下以6：3拿下勝利，為中華隊首日取得完美勝率。

許育修明天將和莊吉生聯手雙打，力拚「關門」提前拿下勝利。

許育修 中華隊 曾俊欣

延伸閱讀

經典賽／「日本隊史最大危機」日媒坦言2013年被中華隊嚇到

澳網／曾俊欣跨夜五盤大戰遺憾落敗 地主好手讚：很棒的球員

澳網／5盤大戰殘念遭逆轉 曾俊欣大滿貫首勝再等等

澳網／這一幕就是打進會內賽價值！許育修被澳洲球迷要簽名

相關新聞

台維斯盃／曾俊欣、許育修連退墨將 中華隊升降賽聽牌

中華隊遠征墨西哥參加台維斯盃（Davis Cup）國際男子網球團體錦標賽的世界一級升降賽，今天首日賽程傳回捷報，扛下前兩...

華欣女網／姐妹鬩牆詹皓晴拍落詹詠然 挺進女雙決賽

在澳網打進8強的我國女雙好手詹皓晴與搭檔吳芳嫺，今天在華欣女網賽女雙4強賽與姊姊詹詠然上演「姐妹鬩牆」戲碼，最終詹皓晴／...

柔道／楊勇緯遭判犯規輸 巴黎大滿貫賽無緣晉級

「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎大滿貫賽男子60公斤級登場，首戰面對厄瓜多選手賈波阿，因比賽過程中讓自己以頭部著地作為支點，...

泰國羽賽／蘇敬恒葉宏蔚擊敗印尼組合 勇闖男雙決賽

台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚今天泰國羽球大師賽4強賽，以局數2比1戰勝去年全英公開賽冠軍、印尼組合毛蘭納與菲克利，晉冠軍戰...

大師運動協會團拜 紀政、鄭美琦、陳怡安攜手關懷體壇

中華民國大師運動協會雖然女子會員不多，卻人才薈萃、臥虎藏龍，國內體壇精英「飛躍羚羊」紀政、職業高球名將鄭美琦及奧運金牌陳...

泰國羽賽／許玟琪無緣女單決賽 挑戰最佳成績失利

台灣羽球選手許玟琪今天在泰國羽球大師賽女單4強賽，以11比21、11比21不敵中國選手韓悅，無緣決賽，挑戰改寫個人生涯超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。