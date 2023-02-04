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柔道／楊勇緯遭判犯規輸 巴黎大滿貫賽無緣晉級

中央社／ 台北4日電
楊勇緯。取自國際柔道總會官網
楊勇緯。取自國際柔道總會官網

「柔道男神」楊勇緯今天在巴黎大滿貫賽男子60公斤級登場，首戰面對厄瓜多選手賈波阿，因比賽過程中讓自己以頭部著地作為支點，被判「犯規輸」遭到淘汰，無緣晉級。

楊勇緯在拿下東京奧運銀牌後，去年表現依舊出色，參加7場賽事幾乎是獎牌保證，共進帳1金、2銀、3銅，目前世界排名仍高居第一。

為備戰個人今年首站在法國舉行的巴黎大滿貫賽，楊勇緯在農曆大年初五（1月26日）就恢復訓練，同時為5月的世錦賽及下半年的世大運和亞運做準備。

楊勇緯今天在巴黎大滿貫賽60公斤級上陣，首輪輪空，次輪迎戰厄瓜多選手賈波阿（Bryan Garboa），雖靠著施展摔技，取得半勝，但後來經裁判判定，楊勇緯過程中讓自己以頭部著地作為支點，因屬危險動作，不但半勝遭到沒收，也因此被淘汰。

儘管提前結束本季首站，但楊勇緯接下來將留下參加當地訓練營，預計2月10日才會返台。

另一名東京奧運國手林真豪在女子48公斤級出賽，儘管首輪擊敗哈薩克選手蒂巴耶娃（GaliyaTynbayeva），但次輪不敵土耳其選手貝德（TugceBeder），無緣晉級。

楊勇緯 世錦賽 林真豪

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