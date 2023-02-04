大師運動協會團拜 紀政、鄭美琦、陳怡安攜手關懷體壇

中華民國大師運動協會雖然女子會員不多，卻人才薈萃、臥虎藏龍，國內體壇精英「飛躍羚羊」紀政、職業高球名將鄭美琦及奧運金牌陳怡安三人就是其中翹楚，巧合的是她們三人都曾當選十大傑出女青年，更大幅提升大師運動協會的含金量。

中華民國大師運動協會今天舉行理監事席會議暨新春團拜，她們三人第一次同框，成為最受矚目的嬌點，曾獲第一屆十大女傑出青年的紀政以榮譽理事長身份出席，並慨捐新台幣10萬元拋磚引玉，做為推展會務經費，展現關懷體壇的大愛。

紀政今年將歡度80大壽，台北愛樂交響樂團3月13日晚將在中正紀念堂國家音樂廳舉行「飛躍的勇者」音樂會為紀政暖夀，並特別演奏徐子晴老師的新作「為台灣奔跑的女人」，向大師致敬。

鄭美琦則是少數在美巡及日巡均奪冠的台灣女子職業高球選手，又曾擔任台灣女子職業高爾夫協會理事長，曾獲選第12屆十大傑出女青年，是國內高球少數從基層一路養成的大師，將擔任大師運動協會高爾夫委員會主任委員，負責規劃國內30歲以上高球人口發展策略。

被視為青壯派的陳怡安今年也將50歲，是大師運動協會副秘書長，一口流利的中、英文，使她在體育記者、主持人、企業負責人等崗位中，都具備大師地位，她最近剛通過師大博士論文口試，為精彩的運動人生再寫傳奇。

紀政、鄭美琦、陳怡安三位體壇大老從當年家喻戶曉的運動明星，搖身一變為學有專精的運動大師，一路走來不斷地自我充實，熱愛奉獻。