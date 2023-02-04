快訊

4年繳71萬停車費…「台南街頭傳奇」抗議車領回又停放 市府硬起來了

調整連續假期致「補班日太多」惹民怨 人事總處說話了

陸委會宣布小三通將「常態化」 仍僅限金馬旅客搭乘

泰國羽賽／蘇敬恒葉宏蔚擊敗印尼組合 勇闖男雙決賽

中央社／ 台北4日電
葉宏蔚（後）、蘇敬恒（前）。圖／中租提供
葉宏蔚（後）、蘇敬恒（前）。圖／中租提供

台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚今天泰國羽球大師賽4強賽，以局數2比1戰勝去年全英公開賽冠軍、印尼組合毛蘭納與菲克利，晉冠軍戰，創兩人合拍以來在超級300等級賽事最佳成績。

蘇敬恒與葉宏蔚去年台北公開賽躋身4強行列，為兩人2021年開始搭檔後在超級300等級賽事最佳表現，目前排名第42，這次參加在曼谷舉行的泰國大師賽，8強賽扳倒去年亞錦賽金牌的印尼組合蘇馬瓦達納（Pramudya Kusumawardana）、拉畢丹（YeremiaErich Yoche Yacob Rambitan），前進4強。

蘇敬恒與葉宏蔚4強賽同樣面臨硬仗，連2戰遭遇到印尼組合，對手為排名第11、去年全英公開賽冠軍組合的毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（MuhammadShohibul Fikri）。

歷經開賽戰況膠著，蘇敬恒與葉宏蔚拉出7比2攻勢突破僵局，但印尼組合急起直追、一度反超，所幸「蘇葉配」及時回穩、連得5分，以21比17收下首局。

「蘇葉配」次局一路落後，以13比21讓出，決勝局重新調整好節奏，一度以13比8領先，但隨後又被對手扳平。

「蘇葉配」關鍵時刻穩住陣腳，連得3分，再度躍居上風，面對對手緊追不捨，「蘇葉配」頂住壓力，以21比19有驚無險搶下勝利。

在台灣「左手重砲」林俊易闖進男單冠軍戰後，男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚成功在4強突圍，兩組人馬明天將在決賽分頭爭奪冠軍。

林俊易 羽球

延伸閱讀

泰國F4戲魂上身？來台受訪大遲到、邊拍邊吃還要求刪照

泰國盼吸引中國遊客 啟動觀光客疫苗接種計畫

泰國羽賽／許玟琪無緣女單決賽 挑戰最佳成績失利

泰國羽賽／拍落前世界第二石宇奇 林俊易晉冠軍戰

相關新聞

泰國羽賽／拍落前世界第二石宇奇 林俊易晉冠軍戰

BWF超級300系列的泰國名人賽今天舉行4強賽事，我國「左手重砲」林俊易遭遇世界排名第19名的中國大陸名將石宇奇，最終以...

泰國羽賽／許玟琪無緣女單決賽 挑戰最佳成績失利

台灣羽球選手許玟琪今天在泰國羽球大師賽女單4強賽，以11比21、11比21不敵中國選手韓悅，無緣決賽，挑戰改寫個人生涯超...

華欣女網／姐妹鬩牆詹皓晴拍落詹詠然 挺進女雙決賽

在澳網打進8強的我國女雙好手詹皓晴與搭檔吳芳嫺，今天在華欣女網賽女雙4強賽與姊姊詹詠然上演「姐妹鬩牆」戲碼，最終詹皓晴／...

泰國羽賽／蘇敬恒葉宏蔚擊敗印尼組合 勇闖男雙決賽

台灣男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚今天泰國羽球大師賽4強賽，以局數2比1戰勝去年全英公開賽冠軍、印尼組合毛蘭納與菲克利，晉冠軍戰...

大師運動協會團拜 紀政、鄭美琦、陳怡安攜手關懷體壇

中華民國大師運動協會雖然女子會員不多，卻人才薈萃、臥虎藏龍，國內體壇精英「飛躍羚羊」紀政、職業高球名將鄭美琦及奧運金牌陳...

擊劍／亞洲青年暨青少年代表隊 2日起進駐新北市板樹體育館集訓

入選2023年亞洲青年暨青少年代表隊選手，已在2月2日至2月9日進駐新北市板樹體育館進行寒假集訓。 本屆擊劍錦標賽將在3月2日至9日於烏茲別克舉辦，相關訊息可參閱中華民國擊劍協會官網。屆時讓我們一起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。