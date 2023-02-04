華欣女網／姐妹鬩牆詹皓晴拍落詹詠然 挺進女雙決賽

在澳網打進8強的我國女雙好手詹皓晴與搭檔吳芳嫺，今天在華欣女網賽女雙4強賽與姊姊詹詠然上演「姐妹鬩牆」戲碼，最終詹皓晴／吳芳嫺就以1：6、6：4、10：7逆轉勝出，挺進到女雙決賽。

詹皓晴今年在澳網女雙與中國大陸搭檔楊釗煊攜手殺進8強，不過這次華欣女網賽在楊釗煊休息未出賽的情況下，她也改與我國另一名好手吳芳嫺搭檔出擊，並且在8強賽擊敗第一種子的澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）／斯洛維尼亞齊丹塞珂（Tamara Zidansek）挺進到4強賽。

詹詠然與智利搭檔瓜拉琪。 截圖自詹詠然粉絲團

而今天4強賽則是上演「姐妹鬩牆」戲碼，詹皓晴／吳芳嫺對上姊姊詹詠然與智利搭檔瓜拉琪（Alexa Guarachi），在首盤賽事詹詠然／瓜拉琪就展開猛攻，1：0後連拿6局，以6：1先下一城。

第二盤詹詠然／瓜拉琪延續氣勢再連拿3局，跨盤連9局都勝出，取得3：0領先，不過詹皓晴／吳芳嫺卻展開絕地大反攻，連破帶保拿下5局逆轉，並以6：4將比賽帶入超級搶10，最終更是以10：7勝出，挺進到決賽，接下來將與大陸搭檔朱琳／王心雨爭奪后冠。