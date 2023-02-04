泰國羽賽／許玟琪無緣女單決賽 挑戰最佳成績失利
台灣羽球選手許玟琪今天在泰國羽球大師賽女單4強賽，以11比21、11比21不敵中國選手韓悅，無緣決賽，挑戰改寫個人生涯超級300等級賽事最佳成績失利。
許玟琪去年曾5度在國際賽封后，今年初在超級1000系列的馬來西亞公開賽也表現不俗，闖進8強，世界排名上升至第16。
許玟琪這次征戰在曼谷舉行的泰國羽球大師賽，8強賽戰勝第8種子韓國選手金佳恩，以3連勝之姿，繼去年台北公開賽後，生涯第2度躋身超級300系列4強行列，今天尋求突破。
許玟琪4強對手為排名第11的中國選手韓悅，兩人今天生涯首度交手，許玟琪打起來並不順手，從開局的3比4落後，隨後連丟6分，許玟琪未能縮小差距，以11比21丟掉首局。
許玟琪次局捲土重來，可惜同樣未能找到破解之道，開局就陷入1比6落後劣勢。
儘管韓悅比賽末段連續失誤，讓許玟琪開啟追分契機，拉出4比0攻勢，無奈落後差距過大，許玟琪最終以11比21敗下陣來，將冠軍戰門票拱手讓人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言