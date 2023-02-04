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泰國羽賽／拍落前世界第二石宇奇 林俊易晉級男單決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國「左手重砲」林俊易拍落前世界第二、目前世界第19的石宇奇。 圖／中華羽球協會提供(資料照)
我國「左手重砲」林俊易拍落前世界第二、目前世界第19的石宇奇。 圖／中華羽球協會提供(資料照)

BWF超級300系列的泰國名人賽今天舉行4強賽事，我國「左手重砲」林俊易遭遇世界排名第19名的中國大陸名將石宇奇，最終以21：15、21：19勝出，生涯第二度挺進到超級300系列賽決賽。

目前在我國男單世界排名僅次於周天成王子維的林俊易，這次泰國公開賽一路過關斬將，包括在8強賽以直落二擊敗世界排名第14名的日本名將西本拳太，晉級到4強賽。

而今天4強賽林俊易則是碰上過去世界排名曾來到第2名的大陸名將石宇奇，也是雙方生涯的首度碰頭，在不熟悉彼此的情況下，林俊易今天的猛攻也帶給石宇奇相當大的威脅。

在首局賽事中，林俊易開賽就取得4：1領先，儘管局中一度被石宇奇逆轉，但又靠著一波3：0攻勢要回領先，並且在17：15後連拿4分關門，以21：15先下一城。

第二局林俊易乘勝追擊，在7：7後又連攻4分以11：7進入技術暫停，下半局儘管石宇奇仍緊咬比分，一路打到19：19，但林俊易先是靠著殺球取得賽末點，最終再靠著幸運的觸網球過網以21：19取勝，挺進到決賽。

而這是也是林俊易繼2019年美國公開賽奪冠後，再一次挺進到超級300系列賽的決賽，而接下來他的對手將是香港選手伍家朗與大陸李詩灃之戰的勝者。

林俊易 周天成 王子維

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