自行車／悠閒的下午來趟貓空 享受爆汗的感覺

午後時光，想活動活動筋骨的時候，來趟貓空！距離不長，又可以遠眺101看看風景，真的值得一來再來

年假最後一天，雖然天氣冷颼颼，但還是想把握時間出去晃晃，先是到世界永和豆漿大王&呈信鵝肉麵填飽肚子

👆我們超愛這裏的豆漿

👇無意間發現的好店👍

吃完午餐後，找個地方走走晃晃也好，想起貓空那邊聽說有櫻花，那就來消耗一下熱量吧⋯⋯Go

上貓空的路線有3個，我們選擇比較簡單的政大後門「老泉街」開始騎乘，一方面這條路車子比較少。我們先把車停在「恆光橋」附近，租了ubike後出發，距離6公里左右爬升280上下。

距離不長，但坡度也是很「硬」，天氣冷颼颼，卻汗水直流

經過杏花林看到櫻花瞬間提神一下

以為裡面應該比路邊看到的多，結果還沒呢

在過一下經過「明德宮」這邊也是不少人會休息拍照的地方(遠眺101👍)

接下來的路相較前面的陡坡，這邊親民很多，大概在騎2公里，終於到了貓空

貓空騎起來雖然距離短，但也是有難度，蠻適合練車的好路線，不只騎單車的不少，聽說這也是跑步的人會練坡的好地方，尤其在夏天來的時候，天氣熱有樹蔭，感覺真的是蠻值得一來再來👍