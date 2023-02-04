足球／不是最後一舞？ 梅西不排除再戰2024年世界盃

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）去年12月贏得首座世界盃後，曾稱這會是他最後一次參加世足，但他現在似乎對再戰2026年世足的可能性持開放態度。

路透社報導，現年35歲的梅西接受阿根廷體育媒體奧萊報（Diario Ole）訪問時指出：「由於年紀的關係，參加2026年（世足）將是難事。」

梅西表示：「我愛踢足球，而我覺得自己狀態很好，且享受這點，我將會堅持下去。距離下屆世界盃似乎還有很長一段時間，而這取決於我的職業生涯將如何走下去。」

阿根廷足球國家隊總教練斯卡洛尼（LionelScaloni）上月曾告訴西班牙廣播電台Calvia FM：「我認為，梅西可能參加下屆世界杯。」