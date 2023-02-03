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羽球／泰國賽打出男單接班態勢 林俊易晉4強

中央社／ 台北3日電
林俊易。 報系資料照
林俊易。 報系資料照

總獎金21萬美元的BWF超級300泰國羽球公開賽，世界排名第35名的台灣「左手重砲」林俊易僅用了30分鐘，就以21比12、21比11輕取日本好手西本拳太，順利闖進4強。

年僅23歲的林俊易有著左手持拍的優勢，加上182公分的身高，讓他在場上的殺球威力十足。2017年進軍成人的職業賽事就拿下雪梨羽球國際賽冠軍，2019年更首度拿下超級300等級的美國公開賽男單冠軍。

儘管接著受到膝傷和腰傷困擾沉寂了3年，傷勢痊癒後，去年積極出賽，共拿下5場國際賽冠軍，世界排名也快速上升。

這個星期來到泰國公開賽，林俊易連闖3關來到4強。今天迎戰世界排名第14的西本拳太，雙方首度交手，開賽林俊易就連拿8分，並且始終維持著大比分差距，輕鬆拿下首局勝利。

第2局開賽林俊易也是10比2攻勢，雖然一度被對手追成9比10，但隨後林俊易又祭出8比1攻勢，提前讓比賽提前分出勝負。

林俊易晉級4強後，對手將是中國名將石宇奇，也將是雙方首度對壘。

目前台灣羽球男單逐漸進入世代交替的階段，「一哥」周天成仍舊高居世界第5，但他已經33歲，勢必需要有人接班，而王子維近況不佳，排名已經跌落第24名，林俊易在年輕一輩中打出接班態勢，只要持續進步很有機會擠進世界前25名。

林俊易 羽球 周天成

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