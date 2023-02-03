快訊

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波蘭：美英等40國將支持禁俄與白俄選手參加奧運

中央社／ 維爾紐斯2日綜合外電報導
波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克。 路透社
波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克。 路透社

波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克今天表示，波蘭相信10日前可召集到約40國組成聯盟，包括美國、英國與加拿大等，表態支持阻擋俄羅斯與白俄羅斯運動員參加2024年巴黎奧運。

波羅的海三國與波蘭今天稍早呼籲國際體育機構，在俄烏戰爭持續進行時，禁止俄國與白俄運動員參加奧運等賽事。

波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克（KamilBortniczuk）向路透社表示：「我堅信預定2月10日舉行的會議將達成結論，包括美國、英國、加拿大、澳洲與日本在內，有超過30個或可能達40國的體育部長將堅決反對讓俄國與白俄運動員參加奧運。」

「有鑒於此，我不認為我們在奧運前將面臨艱難的決定；一旦我們抵制奧運，我們的聯盟勢力大到可讓舉行奧運變得毫無意義。」

國際奧林匹克委員會（International OlympicCommittee）上週宣布，遭禁止在歐洲參賽的俄國與白俄運動員，可能可透過亞洲區選拔賽獲得2024年巴黎奧運參賽資格，但國際奧會之後又表示，支持對俄羅斯和白俄俄羅斯實施的制裁。

拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞與波蘭的體育部長今天發表聲明說：「國際奧會任何讓俄國與白俄運動員參賽的努力，即使是在持中立旗幟參賽下，都應該回絕。」

「以中立為託詞讓俄國與白俄運動員回到國際體育比賽的努力，等於是讓這些國家的政治決定與廣泛宣傳合理化。」

他們呼籲「所有國際體育組織與聯盟」，在俄烏戰爭結束前都別讓俄國與白俄運動員參加國際比賽。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向媒體表示，美國支持暫停讓俄國與白俄體育組織參與國際體育組織，並鼓勵各大組織暫停向這兩國轉播體育賽事。

她說，如果運動員獲准參加諸如奧運等比賽，「應絕對清楚地表明他們不是代表俄羅斯或白俄羅斯」。她又說，他們的國旗、國徽與國歌也都應該禁止出現。

巴黎奧運將於明年7月26日開幕，8月11日閉幕；帕拉林匹克運動會將於8月28日至9月8日舉行。

羅斯

延伸閱讀

澤倫斯基籲加強制裁俄國 普亭用戰勝納粹鼓舞士氣

UN專家挺俄選手中立參加奧運 主辦巴黎稱遵奧會指示

2023台北國際書展／《幸福找一找》瑪莉安娜‧奧格勒亞克讓波蘭剪紙文化走入繪本

NFL／布雷迪與MLB有淵源 竟是博覽會隊最後退休運動員

相關新聞

舉重／後蹲3個月增20公斤 陳玟卉青年盃不參戰放眼亞運

東京奧運舉重銅牌好手陳玟卉，在去年亞錦賽因為手肘受傷後持續進行復健，不過這段時間她不僅沒有停下訓練腳步，還在教練黃達德的...

波蘭：美英等40國將支持禁俄與白俄選手參加奧運

波蘭體育和旅遊部長博特尼丘克今天表示，波蘭相信10日前可召集到約40國組成聯盟，包括美國、英國與加拿大等，表態支持阻擋俄...

足球／曾奪2018世足賽冠軍 29歲法國中後衛瓦拉內退役

現年29歲的法國國家足球隊中後衛瓦拉內（Raphael Varane）為祖國效力10年後，今天宣布從國家隊退役。他曾隨隊...

空手道／退出國家隊 文姿云迎向「第二人生」

東京奧運帶回史無前例空手道獎牌的女將「小清新」文姿云，確定退出國家隊，代表9月不會到杭州亞運挑戰3連霸，新任亞運國手4月...

華欣女網／詹家姊妹紛闖4強 下戰姊妹鬩牆爭決賽門票

我國女網好手詹詠然和智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi）澳網後繼續攜手，泰國華欣女網賽連過兩關，以第4種子之姿...

羽球／泰國大師賽 女單白馭珀、許玟琪晉級8強

總獎金21萬美元BWF超級300等級的泰國羽球大師賽，今天進行各組16強賽事，台灣女單傳佳績，包括新生代的許玟琪、中生代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。