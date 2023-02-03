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舉重／後蹲3個月增20公斤 陳玟卉青年盃不參戰放眼亞運

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
陳玟卉將在5月亞錦賽重返國際賽事。圖／黃達德提供
陳玟卉將在5月亞錦賽重返國際賽事。圖／黃達德提供

東京奧運舉重銅牌好手陳玟卉，在去年亞錦賽因為手肘受傷後持續進行復健，不過這段時間她不僅沒有停下訓練腳步，還在教練黃達德的協助下持續增強腰腿力量，並將後蹲重量由受傷前的170公斤提升到190公斤，短短3個月腰腿力量就成長了近百分之15。

陳玟卉去年10月參加在巴林麥納瑪舉行的亞洲舉重錦標賽，也是她因應巴黎奧運合併量級後，首次在國際賽事轉戰71公斤級，不過在抓舉就出現手肘受傷的情況下，最終未能留下成績。

在亞錦賽後陳玟卉也展開漫長的復健之路，教練黃達德今天受訪時也透露，陳玟卉目前肌腱部分都已經百分之百恢復，受損的韌帶也已經恢復百分之70，在今年以5月份的亞錦賽和9月份杭州亞運為目標的情況下，保守起見將不會參加明天開幕的青年盃賽事。

而復健這段期間陳玟卉也並未停下訓練腳步，在黃達德協助下持續加強腰腿力，且3個多月來基礎腰腿力量已經比去年增加百分之15，後蹲重量也從170公斤一口氣提升到190公斤，讓黃達德直言是意外收穫。

黃達德指出，陳玟卉在手肘仍未完全恢復的情況下，目前雖然已經恢復專項訓練，但重量都還沒有拉高，反而是每周會花3天專攻她的腰腿訓練，「玟卉與其他頂尖好手的成績雖然差不多，但基礎力量確實是比較差一點，現在後蹲一口氣增加了20公斤，也讓她覺得更加踏實一點，換算成挺舉的重量，有機會增加到10公斤。」

黃達德表示，陳玟卉與去年亞錦賽在女子87公斤級雙破全國紀錄、拿下2銀1銅的羅楹湲，都將放眼5月份登場的亞錦賽與9月份的亞運，更期待明年巴黎奧運再為我國拿下佳績。

陳玟卉 舉重 亞運

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