華欣女網／詹家姊妹紛闖4強 下戰姊妹鬩牆爭決賽門票
我國女網好手詹詠然和智利搭擋瓜拉琪（Alexa Guarachi）澳網後繼續攜手，泰國華欣女網賽連過兩關，以第4種子之姿踏進4強，加上妹妹詹皓晴和同胞吳芳嫺稍晚也拍下頭號種子晉級，姊妹倆下戰將會師，在「姊妹內戰」爭取決賽門票。
台智組合首輪演出逆轉勝，以5：7、6：3、10：7力退日、俄聯軍日比野菜緒／克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），今天8強碰中國大陸韓馨蘊／美國老將瑪泰克‧史丹絲（Bethanie Mattek-Sands）組合，兩盤都以6：4拿下。
今天壓軸登場的詹皓晴／吳芳嫺，面對頭號種子澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）／斯洛維尼亞齊丹塞珂（Tamara Zidansek）打出驚奇，首盤3度破發下以6：2先下一城，第二盤也先破發成功，儘管下一局就遭回破，但第10局把握住關鍵分，第一個賽末點就把握住，以6：4打下4強門票。
23歲的吳芳嫺女雙排名146，華欣女網和詹皓晴搭擋不但收下個人WTA巡迴賽勝利，今天再進一步，也成為4強「姊妹對決」參賽者之一。
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