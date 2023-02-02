羽球／泰國大師賽 女單白馭珀、許玟琪晉級8強

總獎金21萬美元BWF超級300等級的泰國羽球大師賽，今天進行各組16強賽事，台灣女單傳佳績，包括新生代的許玟琪、中生代的白馭珀都順利獲勝晉級8強。

暫時從陽明交通大學休學的「學霸」許玟琪，今天在BWF（Badminton World Federation，世界羽球總會）泰國大師賽女單16強，對上同樣是學霸等級的比利時好手譚蓮妮（Lianne Tan），32歲的譚蓮妮，畢業於荷蘭的奈梅亨拉德伯德大學牙醫系，目前具有牙醫師資格。

世界排名第16名的許玟琪，生涯首度對決譚蓮妮，首局許玟琪雖以11比13落後，但隨後一口氣連得10分逆轉戰局，先以21比13拿下。

第2局許玟琪兩度分別以10比3、16比9遙遙領先，但卻被對手一度追到17比18的1分差距，幸好許玟琪穩住陣腳，連得3分結束比賽。

已經31歲的白馭珀，同樣面對生涯首度面對小她11歲的日本新秀郡司莉子，首局白馭珀輕鬆以21比12拿下，沒想到第2局陷入膠著，白馭珀一度以18比14領先，卻被對手追上，反以19比20落後，還面臨一個局末點，幸好「小小白」白馭珀發揮老將經驗，連拿3分逆轉比數，也收下這場勝利。

至於25歲的宋碩芸，前2局和南韓好手、大會第8種子金佳恩（Kim Ga Eun），前2局雙方各取1勝，來到關鍵的第3局，宋碩芸克服最多12比18落後，一度追到19比19平手，無奈最後體力下滑，被對手連拿2分結束比賽。