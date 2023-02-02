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UN專家挺俄選手中立參加奧運 主辦巴黎稱遵奧會指示

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導
國際奧會主席巴赫，將開放俄國中立選手參加奧運。 美聯社
國際奧會主席巴赫，將開放俄國中立選手參加奧運。 美聯社

國際奧會（IOC）擬允許俄羅斯及白俄選手以中立身分參加2024年巴黎奧運，兩名聯合國人權專家今天對此表示讚揚；巴黎奧運籌委會則表示，將遵照國際奧會決定辦理。

綜合法新與路透社報導，這兩名專家分別是文化權利問題特別報告員尚塔基（Alexandra Xanthaki），以及當代形式種族主義問題特別報告員阿什維尼（Ashwini K.P.）。

兩人雖由聯合國人權理事會（United Nations HumanRights Council）任命，但為獨立身分，無給職，也不能代表聯合國發言。

兩人在聲明中表示：「我們敦促國際奧會朝這方向做決定，並進一步鬆綁，確保不因國籍因素歧視任何選手。」

她們敦促國際奧會進一步行動，對於積極支持俄國入侵烏克蘭的選手也應取消參賽禁令；兩人並表示，任何運動員都不應在衝突中被要求選邊站。

2024年巴黎奧運籌委會在書面聲明中告訴路透社：「隨衝突持續延燒，2024年巴黎奧運希望全力聲援烏克蘭、烏國人民、烏國奧委會和帕運委員會，因為他們處於無法想像的危機當中。」

籌委會也列舉國際奧會自去年2月以來對俄國及白俄採取的多項制裁措施，包括禁止在兩國舉辦國際體育協會或各國奧會主辦或支持的國際體育賽事，任何體育賽事或會議中也不得展示兩國國旗、國歌、代表色等。

另外，也不得邀請或授權俄國政府或國家代表，參與任何國際體育賽事或會議。

不過，聲明指出：「關於俄國及白俄選手能否參加2024年巴黎奧運，籌委會必須再次重申，參賽資格是由國際體育協會、國際奧會和國際帕拉林匹克委員會（IPC）所決定。」

2024年巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日登場；帕運則在8月28日至9月8日舉行。

帕運 羅斯

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