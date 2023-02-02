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空手道／文姿云萌退意 體育署年前就知

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
空手道國手文姿云決定高掛戰袍。 本報資料照片
空手道國手文姿云決定高掛戰袍。 本報資料照片

東京奧運帶回史無前例空手道獎牌的女將「小清新」文姿云，確定退出今年9月杭州亞運國手陣容，今天她也透過個人社群發表長文宣布結束國家隊選手身分。體育署表示，農曆年前就得知文姿云想法，中華空手道協會會長蘇尚志也和文姿云懇談過，最終「小清新」仍做出國手退役決定，體育署也給予祝福。

29歲的文姿云是我國空手道指標性選手，除東京奧運奪下銅牌，2014年仁川亞運和2018年雅加達亞運都在女子55公斤級登頂，寫下賽史紀錄，但延期一年的杭州亞運確定不與會，準備展開「第二人生」。

體育署運動競技組組長藍坤田表示，年前文姿云就做出國家隊退役決定，當時她有和中華空手道協會會長蘇尚志表達，蘇尚志也有和她懇談，請文姿云連假時再思考，文姿云針對生涯規畫還是決定退出國家隊。

藍坤田透露，包括國訓中心、體育署知道文姿云想法後，都有特別關心詢問，今天體育署副署長洪志昌到國訓中心也有去了解和關懷文姿云，但她也明確表達決定，「我們也祝福，希望她研究所課業順好，下階段人生圓滿。」

文姿云東京奧運是黃金計畫第一級選手，世界排名曾高居第一，杭州亞運原本要挑戰3連霸，是中華代表團重點奪牌選手，藍坤田坦言「不捨」文姿云的離開，但也謝謝她對國家隊的付出。

原本去年舉行的杭州亞運，受新冠肺炎疫情影響，延期到今年9月23日到10月8日，中華空手道隊預計4月中透過盟主挑戰賽產出杭州亞運國手名單。

文姿云 亞運 體育署

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