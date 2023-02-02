足球／梅西再創里程碑！五大聯賽697次進球超越C羅

法甲巴黎聖日耳曼（PSG）今日踢館蒙貝列主場，儘管球星姆巴佩（Kylian Mbappe）傷退，最終仍以以3：1取勝。球星梅西（Lionel Messi）踢進1球，這也是他在歐洲五大聯賽第697次進球，正式超越C.羅納度（Cristiano Ronaldo）的696球紀錄。

梅西本場比賽第72分鐘接獲隊友傳球，單刀挑戰對手門將，在禁區內挑射入網，幫助球隊取得2：0領先。這也是梅西在PSG第25球，加上過去效力西甲巴塞隆納時期的672球，總計697球，成功超越C羅。另外梅西比C羅效率更加出色，比C羅少踢85場比賽。

35歲的梅西在卡達世界盃率阿根廷奪冠後，回到法甲聯賽狀態相當不錯。至於C羅已轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，與梅西之間的差距恐怕會越來越遠。