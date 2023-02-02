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空手道／告別國家隊 文姿云吐心聲：無法再堅持

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
文姿云透過個人社群發表長文宣布結束國家隊身分，迎向「第二人生」。 圖／聯合報系資料照片
文姿云透過個人社群發表長文宣布結束國家隊身分，迎向「第二人生」。 圖／聯合報系資料照片

東京奧運帶回史無前例空手道獎牌的「小清新」文姿云，退出今年9月杭州亞運國手陣容，今天她也透過個人社群發表長文宣布結束國家隊身分，迎向「第二人生」。

29歲的文姿云，2018年雅加達亞運完成55公斤級連霸，寫下賽史紀錄，原本杭州亞運有機會挑戰3連霸，但隨退出國家隊，衛冕任務也提前告終。

文姿云透露，離開國家隊的念頭放在心中許久，直到某次比賽，儘管獲勝卻不再感受到比賽帶來的激動，讓她認真思考是否該重新面對自己。

確定卸下國家隊戰袍，文姿云形容，已經「堅持到無法再堅持」，但原因也非「不愛了」，而是無法再為愛去做更多。她也提到，很幸運能在有能力時告別，而非成為戰鬥機器或殘兵才離開賽場，離開舒適圈後也將繼續迎接各種挑戰。

文姿云 亞運

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