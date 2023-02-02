NFL／布雷迪與MLB有淵源 竟是博覽會隊最後退休運動員

NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）昨日宣佈高掛球鞋，並強調這次是永久引退，不會再重返NFL。值得一提的是，布雷迪的退休與MLB有關聯，他是所有被蒙特婁博覽會隊（國民隊前身）選中的球員中，最後退休的運動員。

布雷迪高中是美式足球、棒球雙棲球員，在1995年MLB選秀會第18輪被博覽會選走，不過他並未去球隊報到，而是選擇去密西根大學打美式足球，在2000年於新英格蘭愛國者展開NFL生涯，成為NFL一代傳奇。

美媒《CBS》引述時任博覽會球探休斯（John Hughes）2019年的訪問，休斯透露球團很看好布雷迪的潛力，甚至有天賦在第2輪就被選走，不過大家都知道他會去打美式足球，所以才掉至18輪。

布雷迪曾在2003年造訪紅襪主場時，在打擊練習區擊出全壘打，展現出色的棒球天賦。不過布雷迪卻不看好自己的棒球潛力，他曾在受訪時表示，「我如果打棒球的話，很快就會去賣保險，棒球不是我的運動。」