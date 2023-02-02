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高球／奧古斯塔女子業餘錦標賽 台灣好手黃亭瑄首亮相

中央社／ 台北2日電
黃亭瑄。圖／中華高球協會提供
黃亭瑄。圖／中華高球協會提供

一年一度的奧古斯塔國家女子業餘錦標賽，今年將於3月29日開打，台灣共有2名好手獲邀參賽，包括號稱「台灣最強業餘」的黃亭瑄，以及連2年都出征的盧昕妤。

奧古斯塔國家女子業餘錦標賽（Augusta NationalWomen’s Amateur Championship）自2019年首度舉辦，比賽僅限定72人參賽，由主辦單位參考當年的業餘世界排名，以及具有潛力的優秀業餘球員發出邀請函，賽制共進行3回合，前2回合結束後，只取30名球員晉級最終回合，比賽場地也會移至全球最有名的奧古斯塔俱樂部舉辦，這也是美國名人賽的舉辦場地。

奧古斯塔俱樂部因為歷史悠久，又固定是美國名人賽的舉辦場地，且直到2012年才打破80年傳統，首度招收女性會員，也讓這個場地成為全球高爾夫球員的夢想清單之一。

2019年首度舉辦，台灣有「侯家姊妹」侯羽桑侯羽薔獲邀參賽，2021年除了侯羽桑、侯羽薔再度參賽外，還多了一個安禾佑，去年則只有盧昕妤受邀參加，只可惜這3屆賽事，台灣選手都沒能闖進最終回合，無緣感受在奧古斯塔俱樂部場上比賽的感受。

今年首度獲得參賽資格的黃亭瑄，去年11月拿到亞太女子業餘錦標賽冠軍，成為台灣史上第一人，也讓她以外卡身分取得今年LPGA的4場大賽參賽機會。

黃亭瑄說：「雖然能有機會能挑戰一下奧古斯塔，但我心中最想要的還是今年杭州亞運的金牌。」

侯羽桑 侯羽薔 美國名人賽

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